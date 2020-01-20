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      Обыски по делу Гандзюк в Херсоне: СБУ привлекла БТР и спецназ – фото

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      СБУ проводит обыски в Херсоне по делу Гандзюк / ssu.gov.ua

      В Херсоне проходят массовые обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки. Организатор этой группировки, бывший помощник экс-нардепа, также обвиняется по делу о нападении на Гандзюк.

      Речь идет об Игоре Павловском – бывшем помощнике народного депутата 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

      К теме: Прогресс в расследовании убийства Гандзюк: Рада создала новую комиссию

      В Херсоне и нескольких других населенных пунктах области проходит также спецоперация с целью прекращения деятельности преступной группировки, которая осуществляла насилие и поджигала чужое имущество.


      Обыски в Херсоне / фото "Цензор.нет"


      Полиция установила блокпосты на выезде из города / фото "Цензор.нет"

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк

      Екатерина Гандзюк была общественной активисткой и советницей мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года и облили серной кислотой во дворе ее дома. Активистка получила 39% ожогов тела и попала в больницу. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, 4 ноября 2018 года она умерла в больнице.


      Екатерина Гандзюк / соцсети

      Только в июне 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области наконец вынес приговор пятерым исполнителям убийства активистки:
      • координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к шести годам и шести месяцам заключения,
      • нападающий Никита Грабчук – шесть лет тюрьмы,
      • причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по четыре года тюрьмы,
      • Виктор Горбунов – три года.

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      Однако заказчики преступления до сих пор находятся на свободе. Адвокаты и активисты считают, что кроме подозреваемых Владислава Мангера и Алексея Левина, вероятным организатором убийства Гандзюк еще является бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский.

      Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле сегодня

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Дело Екатерины Гандзюк Новости Херсона
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