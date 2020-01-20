Обыски по делу Гандзюк в Херсоне: СБУ привлекла БТР и спецназ – фото

В Херсоне проходят массовые обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки. Организатор этой группировки, бывший помощник экс-нардепа, также обвиняется по делу о нападении на Гандзюк.

Речь идет об Игоре Павловском – бывшем помощнике народного депутата 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

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В Херсоне и нескольких других населенных пунктах области проходит также спецоперация с целью прекращения деятельности преступной группировки, которая осуществляла насилие и поджигала чужое имущество.



Обыски в Херсоне / фото "Цензор.нет"



Полиция установила блокпосты на выезде из города / фото "Цензор.нет"

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк

Екатерина Гандзюк была общественной активисткой и советницей мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года и облили серной кислотой во дворе ее дома. Активистка получила 39% ожогов тела и попала в больницу. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, 4 ноября 2018 года она умерла в больнице.



Екатерина Гандзюк / соцсети

Только в июне 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области наконец вынес приговор пятерым исполнителям убийства активистки:

координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к шести годам и шести месяцам заключения,

нападающий Никита Грабчук – шесть лет тюрьмы,

причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по четыре года тюрьмы,

Виктор Горбунов – три года.

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Однако заказчики преступления до сих пор находятся на свободе. Адвокаты и активисты считают, что кроме подозреваемых Владислава Мангера и Алексея Левина, вероятным организатором убийства Гандзюк еще является бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле сегодня