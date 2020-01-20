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      В Херсоне задержали обвиняемого по делу Гандзюк: в чем его подозревают

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      Задержанный по делу Гандзюк Игорь Павловский / pravda.com.ua

      Правоохранители задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского, который является обвиняемым в деле Екатерины Гандзюк. Его подозревают в руководстве преступной организацией.

      Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. В то же время, издание ZN.UA со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органах сообщило, что адвокаты и врачи Павловского пытаются защитить его от перевозки в Киев.

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      Его якобы должны доставить в Печерский райсуд Киева, где прокуроры будут просить арестовать его на два месяца.

      По информации местного издания "Мост", Павловскому стало плохо и его забрала скорая помощь. Источники сообщили, якобы у него случился инсульт.

      Что известно об обысках в Херсоне по делу убийства Гандзюк

      20 января в Херсоне состоялись массовые обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки. Организатор этой группировки, бывший помощник экс-нардепа, обвиняется в деле о нападении на Гандзюк.


      Полиция привлекла БТР в рамках спецоперации в Херсоне и области / фото Офиса генпрокурора

      Говорится об Игоре Павловском – бывшем помощнике народного депутата 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко").

      Прокуроры уже сообщили о подозрении Павловскому. Обвинительный акт в отношении него уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы. Также о подозрении сообщили другим 9 членам преступной организации.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк

      Екатерина Гандзюк была общественной активисткой и советницей мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года и облили серной кислотой во дворе ее дома. Активистка получила 39% ожогов тела и попала в больницу. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, 4 ноября 2018 года она умерла в больнице.


      Екатерина Гандзюк / соцсети

      Только в июне 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области наконец вынес приговор пяти исполнителям убийства активистки:

      • координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к шести годам и шести месяцам заключения,
      • нападавший Никита Грабчук – шесть лет тюрьмы,
      • причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по четыре года заключения,
      • Виктор Горбунов – три года.

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      Однако заказчики преступления до сих пор находятся на свободе. Адвокаты и активисты считают, что кроме подозреваемых Владислава Мангера и Алексея Левина, вероятным организатором убийства Гандзюк является еще бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука – Игорь Павловский.

      Отметим, что Павловский находился под стражей, однако якобы из-за плохого самочувствия его отпустили под домашний арест, а потом вообще оставили без меры пресечения.

      Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле на сегодня

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Офис генпрокурора Новости Херсона Дело Екатерины Гандзюк
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