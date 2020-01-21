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      Как крымчанка с российским паспортом пыталась получить должность в Минобороны

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      Крымчанка с российским паспортом пыталась получить должность в Минобороны / пресс-служба СБУ

      Крымчанка с российским гражданством и связями со спецслужбами страны-оккупанта пыталась получить должность в Министерстве обороны Украины.

      Женщина вернулась в Крым сразу после оккупации, там получила российский паспорт, сообщает пресс-центр СБУ.

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      В течение нескольких лет до временной аннексии полуострова украинка проживала за границей. После событий 2014 года паспорт ей понадобился якобы для оформления недвижимости. Через некоторое время она переехала в Киев.

      Однако осесть на материковой части Украины не спешила – она не имела ни постоянного заработка, ни источника доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и на временно аннексированный полуостров, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора,
      – сообщают в СБУ.

      Так, после одного из "путешествий" женщина внезапно решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины. Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства.

      СБУ
      Крымчанка с паспортом РФ пыталась попасть в минобороны/ Источник: ssu.gov.ua

      Интересно, этот участок работы предполагает доступ к секретной информации в военной сфере и прямую коммуникацию с чиновниками стран-членов НАТО.

      "Претендентка даже успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность, но проведенная Службой проверка установила обстоятельства, несовместимые с государственной службой в Минобороны. Женщина "забыла" указать, что имеет российское гражданство, знакомых из ФСБ и не сообщила содержание разговоров с ними", – говорится в сообщении.

      Теперь за это ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

      СБУ
      Документы страны-оккупанта у жительницы Крыма / источник: ssu.gov.ua

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Міністерство оборони України Аннексия Крыма СБУ
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