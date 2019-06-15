СБУ робить вигляд, що не бачить сепаратиста Струка

Днями в Рубіжному партія "Опозиційна платформа – За життя" презентувала список своїх кандидатів по мажоритарних округах в Луганській області.

Кандидатів представив співголова партії Юрій Бойко. Списки варті того, щоби більш уважно проаналізувати запропоновані кандидатури і зрозуміти загальні тенденції не тільки в окремій партії, але й в українській політиці взагалі.

Кандидатом по 105-му мажоритарному округу йде Сергій Медведчук, президент ТОВ "Керамбуд". З 1998 по 2006 роки він депутат Львівської обласної ради. Примітно, що Сергій Медведчук – молодший брат Віктора Медведчука – голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя".



Сергій Медведчук

Кандидатом по 113-му округу став Володимир Струк. Струк позиціонує себе, як юрист і голова наглядової ради ТОВ "ПІНТА Кремінський пивоварний завод". З 2006 року Струк – голова селища Ювілейне в Луганську. З листопада 2012 року – народний депутат Верховної Ради України VII скликання, обраний по 104-му виборчому округу.



Володимир Струк

До речі, під час передвиборчих парламентських перегонів у 2012 році Струк запросив в Луганськ російську групу "Бутирка". Під час концерту соліст групи Володимир Ждаміров (вражений гостинністю Стука і сп'янілий від подиху весни) заявив, що у разі обрання "Струк і його пацани повирішують всі питання".

У буремному 2014 році Струк і його пацани підтвердили своє реноме і наочно продемонстрували свої організаційні здібності, фактично очоливши проросійські виступи в Луганську. У 2014 році Струк був один з тих, хто створив так званий "загін самооборони". Кістяк незаконного збройного формування – колишні воїни-афганці.

9 травня 2014 року Струк запросив бійців "загону самооборони" для забезпечення громадської охорони під час святкових заходів до Дня Перемоги. "Завдяки народному депутату створено загін самооброни. Все у нас добре. Не треба нас лякати. Це наша Батьківщина, і ми будемо її захищати", – розповідає ватажок "загону самооборони".

На грудях "захисника" красномовно майорить колорадська стрічка. Тому питання, від кого буде захищати моїх краян цей персонаж, виглядає досить риторично.

Не риторичними виглядають на відео обійми народного, на той момент, депутата України Струка з ватажком "загону самооборони".

Утім, Струк вирішив, що одних дружніх обіймів замало. Пацани можуть не зрозуміти, тому вирішив доповнити картину яскравою промовою.

Якщо це буде необхідно, ми захистимо своє місто, свою Луганщину. Не дай Господь тільки нога ступить на землю нашого Донбасу, вони негайно будуть знищені, – сказав він.

Негайно знищені, тільки нога ступить на землю Луганщини...

Досить красномовно. Шкода, що спеціальні служби України так і не спромоглися дати оцінку заявам і, головне, діям Стука щодо створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Виявляється, що справа розслідується з 2014 року, але підозру Струку за цей час так і не вручили.

Є цій справі один цікавий момент. Навіть не момент. Персонаж. Цей цікавий персонаж – Олег Анатолійович Козловський. З березня 2015 по квітень 2018 року Козловський – начальник Управління СБУ в Луганській області. З вересня 2018-го очолює Департамент оперативної підтримки Національної поліції при Міністерстві внутрішніх справ України.



Олег Анатолійович Козловський

Три роки перебування на посаді начальника Управління СБУ в Луганській області не вистачило Козловському щоби оперативно підтримати і вручити підозру Струку за фактом створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

"Права Справа" виправить цю прикру помилку співробітників спеціальних служб і доведе справу до логічного, законного, судового вироку людині, яка під співи "Бутирки" привела на мою землю озброєних послідовників "русского мира" .

А поки СБУ робить вигляд, що не бачить Струка, останній, за інформацією ЗМІ, підкуповує виборців окулярами.

Далі буде