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      Как экс-регионал избежал ответственности за участие в создании "ЛНР"

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      Владимир Струк принимал участие в создании "ЛНР" / Черный список Украины

      СБУ отказалась привлечь к ответственности экс-нардепа от Партии регионов Владимира Струка, который в 2014 году принимал активное участие в создании террористической "ЛНР".

      Относительно Струка в 2014 году было открыто первое уголовное производство, однако за 6 лет в этом деле не сообщили о подозрении ни одному человеку. Об этом сообщил юрист Маси Найем, представляющий интересы заявителя – журналиста Дениса Казанского.

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      Второе уголовное производство по факту создания и активной поддержки "ЛНР" экс-нардепом было открыто в 2019 году. Найем обратил внимание на то, что к материалам дел были прикреплены видеоматериалы и показания свидетелей, которые подтверждают вину Струка.

      Накануне юрист побывал на официальном приеме главы СБУ Ивана Баканова.

      Ответ по результатам приема нам предоставили достаточно быстро – менее чем через месяц. В ответе нам сообщили, что по результатам лингвистической экспертизы предоставляемых нами видео, любых призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя в действиях Струка В.А. установлено не было,
      – написал Найем.

      Что известно о Владимире Струке

      • Последние новости о политике: Владимир Струк был кандидатом в нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" на выборах по 113-му округу. И сегодня позиционирует себя, как юрист и глава наблюдательного совета ООО "ПИНТА Кременской пивоваренный завод".
      • С 2006 года Струк – глава поселка Юбилейный Луганской области.
      • С ноября 2012 года – нардеп VII созыва, избранный по 104-му избирательному округу.
      • Кстати, во время предвыборной гонки в 2012 году Струк пригласил в Луганск российскую группу "Бутырка". Во время концерта солист группы Владимир Ждамиров заявил, что в случае избрания "Струка и его пацанов порешаем все вопросы", напомнил в своем блоге Дмитрий Снегирев.
      • В 2014 году Струк и его окружение фактически возглавили пророссийские выступления в Луганске. Тогда политик был одним из тех, кто создал "отряд самообороны". Костяк незаконного вооруженного формирования – бывшие воины-афганцы.
      • 9 мая 2014 года Струк пригласил бойцов "отряда самообороны" для обеспечения общественной охраны во время праздничных мероприятий ко Дню Победы. В сети есть видео, на котором Струк обнимался с главарем "отряда самообороны".

      Струк решил, что одних дружеских объятий мало, поэтому решил дополнить картину яркой речью.

      Если это будет необходимо, мы защитим свой город, свою Луганщину. Не дай Господь только нога ступит на землю нашего Донбасса, они немедленно будут уничтожены,
      – сказал Струк в 2014 году.

      Смотрите видео выступления Струка в 2014 году в День Победы:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Война на Донбассе Криминальные новости Пророссийские боевики Новости Луганска Иван Баканов СБУ Расследования Партия регионов
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