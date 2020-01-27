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      Новые провокации: боевики "обстреляли" свои позиции со стороны военных ВСУ

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      Боевики зашли на позиции ВСУ возле Петровского и сымитировали обстрел своих позиций / Штаб ООС

      Подконтрольные России боевики устроили вооруженные провокации на участке разведения сил в Петровском. Вечером 26 января они зашли на позиции украинских военных и с них показательно стреляли в сторону оккупированных районов.

      Провокации зафиксировала украинская сторона СЦКК вблизи Петровского, сообщает штаб ООС.

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      Вооруженные члены вооруженных формирований РФ, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований РФ,
      – рассказали в штабе.

      Инцидент произошел в 250 метрах от видеокамеры наблюдения ОБСЕ. По мнению боевиков, запись может стать безапелляционным доказательства факта нарушения разведения сил и средств якобы с украинской стороны.

      "Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции до разведения или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями России в указанном районе", – отметили военные.

      Украинская сторона СЦКК осудила такое поведение оккупантов и призывает их соблюдать договоренности по разведению.

      Где произошло разведения сил на Донбассе:

      • в районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      розведення військ на донбасі
      Карта разведения сил на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Ситуация возле Петровского
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