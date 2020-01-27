Новые провокации: боевики "обстреляли" свои позиции со стороны военных ВСУ

Подконтрольные России боевики устроили вооруженные провокации на участке разведения сил в Петровском. Вечером 26 января они зашли на позиции украинских военных и с них показательно стреляли в сторону оккупированных районов.

Провокации зафиксировала украинская сторона СЦКК вблизи Петровского, сообщает штаб ООС.

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Вооруженные члены вооруженных формирований РФ, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований РФ,

– рассказали в штабе.

Инцидент произошел в 250 метрах от видеокамеры наблюдения ОБСЕ. По мнению боевиков, запись может стать безапелляционным доказательства факта нарушения разведения сил и средств якобы с украинской стороны.

"Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции до разведения или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями России в указанном районе", – отметили военные.

Украинская сторона СЦКК осудила такое поведение оккупантов и призывает их соблюдать договоренности по разведению.

Где произошло разведения сил на Донбассе:

в районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.



Карта разведения сил на Донбассе / Инфографика 24 канала