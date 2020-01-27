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      Нові провокації: бойовики "обстріляли" свої позиції з боку військових ЗСУ

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      Бойовики зайшли на позиції ЗСУ біля Петрівскього та зімітували обстріл своїх позицій / Штаб ООС

      Підконтрольні Росії бойовики влаштували збройні провокації на ділянці розведення сил у Петрівському. Ввечері 26 січня вони зайшли на позиції українських військових і з них показово стріляли у бік окупованих районів.

      Провокації зафіксувала українська сторона СЦКК поблизу Петрівського, повідомляє штаб ООС. 

      Дізнайтеся більше: Російські слідчі завели справу на полковника ЗСУ: звинувачують в обстрілі цвинтаря на Донбасі

      Озброєні члени збройних формувань РФ, використовуючи рельєф місцевості та високу рослинність, зайшли на ділянку розведення на місця позицій підрозділів Об’єднаних сил, які були вивільнені при розведенні, та відкрили показовий вогонь трасуючими кулями у бік збройних формувань РФ,
      – розповіли у штабі.

      Інцидент стався за 250 метрів від відеокамери спостереження ОБСЄ. На думку бойовиків, запис може стати безапеляційним доведення факту порушення розведення сил і засобів нібито з боку української сторони.

      "Метою таких дій може бути загострення ситуації на ділянці розведення, яка у подальшому може призвести до повернення військ на вихідні позиції до розведення або зайняття нових вигідних рубежів збройними формуваннями Росії у зазначеному районі", – наголосили військові.

      Українська сторона СЦКК засудила таку поведінку окупантів і закликає їх дотримуватися домовленостей щодо розведення.

       

      Де відбулося розведення сил на Донбасі:

      • у районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      розведення військ на донбасі
      Карта розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Ситуація біля Петрівського
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