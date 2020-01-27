Російські слідчі завели справу на полковника ЗСУ: звинувачують в обстрілі цвинтаря на Донбасі

Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальне провадження проти українського захисника на Донбасі. Його звинувачують у тому, що він начебто вів "прицільний вогонь з мінометів по кладовищу".

Цей цвинтар розташований в селищі Шахти 6/7 міста Горлівки. Про це йдеться на сайті російського відомства.

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Слідством зібрані докази, що дозволили заочно звинуватити командиру 58 окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України полковника Дмитра Кащенка в організації застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації,

– мовиться у повідомленні.

Росіяни заявляють, що в результаті обстрілу з важкого озброєння, начебто застосованого українською стороною, отримав поранення мирний житель.

Кащенко в силу займаної посади знав, що застосування такої зброї по цілях, розташованих в межах населених пунктів, може спричинити масову загибель цивільних осіб і масштабні руйнування об'єктів,

– продовжують свою фантазію росіяни.

Ба більше – росіяни розшукують українського полковника, аби притягнути його до відповідальності.

Що відомо про Дмитра Кащенка? Кащенко, якого росіяни звинувачують в обстрілах, є підполковником Збройних сил України, має орден Богдана Хмельницького 3 ступені – за особисту мужність і героїзм під час захисту України.

Цікаво! Слідком Росії регулярно звітує про порушення кримінальних справ проти українських військовослужбовців "за фактами обстрілів з важких озброєнь". Фактично ж – ці справи проти українських військових порушили за відбиття російської агресії.

Тим часом, попри брехливі заяви росіян, на Донбасі гинуть українські воїни. Проросійські бойовики влаштовують підступні та потужні обстріли ледь не щодня. Приміром, 26 січня від удару противника загинули аж двоє українських оборонців. Загалом від початку року окупантами були вбиті 13 українців.