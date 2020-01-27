16:19
27 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Російські слідчі завели справу на полковника ЗСУ: звинувачують в обстрілі цвинтаря на Донбасі

      549 Читать новость на русском
      Дмитро Кащенко / фото із соцмереж

      Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальне провадження проти українського захисника на Донбасі. Його звинувачують у тому, що він начебто вів "прицільний вогонь з мінометів по кладовищу".

      Цей цвинтар розташований в селищі Шахти 6/7 міста Горлівки. Про це йдеться на сайті російського відомства.

      Дивіться також: Поліція встановила осіб, які викрали французького оператора під час окупації Криму

      Слідством зібрані докази, що дозволили заочно звинуватити командиру 58 окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України полковника Дмитра Кащенка в організації застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації,
      – мовиться у повідомленні.

      Росіяни заявляють, що в результаті обстрілу з важкого озброєння, начебто застосованого українською стороною, отримав поранення мирний житель.

      Кащенко в силу займаної посади знав, що застосування такої зброї по цілях, розташованих в межах населених пунктів, може спричинити масову загибель цивільних осіб і масштабні руйнування об'єктів,
      – продовжують свою фантазію росіяни.

      Ба більше – росіяни розшукують українського полковника, аби притягнути його до відповідальності.

      Що відомо про Дмитра Кащенка? Кащенко, якого росіяни звинувачують в обстрілах, є підполковником Збройних сил України, має орден Богдана Хмельницького 3 ступені – за особисту мужність і героїзм під час захисту України.

      Цікаво! Слідком Росії регулярно звітує про порушення кримінальних справ проти українських військовослужбовців "за фактами обстрілів з важких озброєнь". Фактично ж – ці справи проти українських військових порушили за відбиття російської агресії.

      Тим часом, попри брехливі заяви росіян, на Донбасі гинуть українські воїни. Проросійські бойовики влаштовують підступні та потужні обстріли ледь не щодня. Приміром, 26 січня від удару противника загинули аж двоє українських оборонців. Загалом від початку року окупантами були вбиті 13 українців.

      Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом
      сьогодні
      17757
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини Росії Україна – Росія Російська пропаганда
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Назначение Путиным нового "смотрящего" по Украине: оценки, риски и последствия
      Блоги 500
      сьогодні , 14:20 Хто підставив Дональда Трампа, або Недоброзичливий інтерес до України
      Блоги 270
      сьогодні , 11:00 Як правильно лікувати грип та застуду
      9227
      24 січня , 13:36 Як купувати квитки дешевше? Розповідає Concert.ua
      1406
      сьогодні , 13:37 Історія Голокосту: як нацисти вбили мільйони невинних євреїв
      Ігор Саджениця 7591
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук