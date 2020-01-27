Поліція встановила осіб, які викрали французького оператора під час окупації Криму

Національна поліція в АР Крим встановила двох осіб, які у 2014 році викрали та незаконно утримували Девіда Жофрійо – оператора французького телеканалу "CANAL+". Наразі бойовикам заочно оголосили підозру.

Також вирішується питання про оголошення підозрюваних у розшук. Про це повідомило управління комунікації Національної поліції України.

Як зазначає начальник Головного управління Національної поліції АР Крим та м. Севастополя Віталій Стрижак, на момент захоплення бойовиками, Жофрійо висвітлював захоплення українських частин. Завдяки реакції міжнародного товариства, оператора вдалося звільнити із полону після передачі відзнятого матеріалу бойовикам.

Іноземний оператор висвітлював події на окупованому півострові. Під час відеозйомки захоплення бойовиками українських військових частин його викрали. Визволити з полону Девіда Жофрійо вдалося завдяки впливу міжнародної асоціації журналістів. Представники незаконного збройного формування "самооборона Криму" погодилися звільнити оператора в обмін на відзнятий матеріал,

– зазначив керівник поліції Криму

Як зазначає інтернет-видання "Українська правда" посилаючись на власні джерела в правоохороних органах, імена підозрюваних – Турчаненко Сергій Анатолійович і Селіванов Станіслав Пилипович.

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Що відомо про бойовиків, які викрали французького оператора?

Фігуранти були учасниками незаконного воєнізованого угруповання "Самооборона Криму". Один із них був командиром роти, інший – його заступником.

Слідчі встановили, що вони також брали активну участь в окупації Кримського півострова. Зокрема, вони керували захопленням Верховної Ради АР Крим, розгоном проукраїнського мітингу, а також брали участь у блокуванні головного управління однієї із українських військових частин. Вони ж отримали нагороди від представників окупаційної влади.

Після окупації Криму, бойовики брали участь у війні на сході України на стороні незаконного збройного формування "ЛНР".

Бойовикам оголосили підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.