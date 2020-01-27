Полиция установила лиц, которые похитили французского оператора во время оккупации Крыма

Национальная полиция в АР Крым установила двух человек, которые в 2014 году похитили и незаконно удерживали Дэвида Жофрийо – оператора французского телеканала "CANAL+". Сейчас боевикам заочно объявили подозрение.

Также решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск. Об этом сообщило управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Как отмечает начальник Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополя Виталий Стрижак, полиция установила двух мужчин, которые в 2014 году в Крыму похитили и незаконно удерживали оператора французского телеканала "CANAL+" Дэвида Жофрийо. На момент захвата боевиками, Жофрийо освещал захват украинских частей. Благодаря реакции международного общества, оператора удалось освободить из плена после передачи отснятого материала боевикам.

Иностранный оператор освещал события на оккупированном полуострове. Во время видеосъемки захвата боевиками украинских воинских частей его похитили. Вызволить из плена Дэвида Жофрийо удалось благодаря влиянию международной ассоциации журналистов. Представители незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма" согласились освободить оператора в обмен на отснятый материал,

– отметил руководитель полиции Крыма

Как отмечает интернет-издание "Украинская правда" ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, имена подозреваемых – Турчаненко Сергей Анатольевич и Селиванов Станислав Филиппович.

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Что известно о боевиках, которые похитили французского оператора?

Фигуранты были участниками незаконной военизированной группировки "Самооборона Крыма". Один из них был командиром роты, другой – его заместителем.

Следователи установили, что они также принимали активное участие в оккупации Крымского полуострова. В частности, они руководили захватом Верховной Рады АР Крым, разгоном проукраинского митинга, а также принимали участие в блокировании главного управления одной из украинских военных частей. Они же получили награды от представителей оккупационной власти.

После оккупации Крыма, боевики принимали участие в войне на востоке Украины на стороне незаконного вооруженного формировании "ЛНР".

Боевикам объявили подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса, им грозит до 15 лет лишения свободы.