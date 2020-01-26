"Бачить слабке місце і атакує": у Польщі висловилися про Росію та її підступність

Країна-агресор атакує там, де бачить хоча б маленький шанс на перемогу. Протистояти їй можна лише чинячи рішучий опір. Зважаючи на ці обставини у Східній Європі має з’явитися військові підрозділи швидкого реагування.

Йдеться саме про військову присутність НАТО у регіоні. Про це розповів лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський в інтерв’ю виданню Bild.

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Росія атакує там, де бачить слабке місце і шанс на перемогу. Так було у Криму і на Сході України. Однак вона має проблему там, де виникає рішучий опір, навіть дипломатичний,

– наголосив він.

За словами Качинського, Німеччина має збільшити кількість своїх військових у прибалтійських країнах як член Альянсу.

"Німеччина має вислати більше військ, особливо до балтійських країн. У Польщі історичне минуле свідчить проти присутності у нас більшої кількості німецьких військових. Німеччина має взяти це до уваги. Однак точно відомо одне: потрібні результативні підрозділи швидкого реагування у Східній Європі", – пояснив політик.

Його окремо запитали про думки щодо наявності російського сліду у загибелі брата та колишнього президента Польщі Леха Качинського у смоленській трагедії.

"Основна проблема полягає в тому, що Росія ще не повернула нам уламків літака, тому цього ніколи не можна належним чином дослідити ... Я міг би розмовляти з президентом Путіним про смерть свого брата. Але спочатку я би хотів повернути уламки літака", – обережно відповів Ярослав Качинський.

Що відомо про смоленську трагедію? Мовиться про авіакатастрофу польського президентського борту під російським містом Смоленськ у квітні 2010 року. В авіатрощі загинули перші особи Польщі на чолі з президентом Лехом Качинським і першою леді Марією Качинською. Окрім того, загинула низка високопосадовців країни, громадських діячів та представників духовенства – всього 96 осіб.



Попередня версія трагедія – несприятливі погодні умови (у цей день був густий туман). Однак на початку квітня 2017 року стало відомо, що Польська прокуратура перекваліфікувала звинувачення на адресу російських диспетчерів на вежі "Смоленськ-Північний" з "несвідомого" на "свідоме" доведення ними екіпажу президентського літака Ту-154М до авіакатастрофи.



Окрім того, Польща досі не отримала від Росії уламки президентського борту, що може свідчити про спроби приховати реальні причини катастрофи.

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