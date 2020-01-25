Польща вимагає від Росії компенсацію за збитки, завдані під час Другої світової

У країні вважають: так само як і Німеччина Росія має виплатити репарації. У вимог, які Польща висуває РФ немає терміну давності.

Попри це у Варшаві не дуже вірять у те, що Росія виплатить збитки найближчим часом. Про такі зобов’язання Москви розповів брат-близнюк загиблого в авіакатастрофі під Смоленськом президента Польщі Леха Качинського та лідер партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський в інтерв’ю Bild.

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Росії теж слід було б заплатити (репарації – 24 канал). Я не думаю, що наше покоління дочекається, що Москва прийме відповідальність. Але у наших вимог немає терміну давності,

– наголосив він.

Що таке репарації? Повне або часткове відшкодування – за мирним договором або іншими міжнародними актами – державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу.

Що відомо про історичні суперечки Росії та Польщі: