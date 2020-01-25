Польща вимагає від Росії компенсацію за збитки, завдані під час Другої світової
У країні вважають: так само як і Німеччина Росія має виплатити репарації. У вимог, які Польща висуває РФ немає терміну давності.
Попри це у Варшаві не дуже вірять у те, що Росія виплатить збитки найближчим часом. Про такі зобов’язання Москви розповів брат-близнюк загиблого в авіакатастрофі під Смоленськом президента Польщі Леха Качинського та лідер партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський в інтерв’ю Bild.
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Росії теж слід було б заплатити (репарації – 24 канал). Я не думаю, що наше покоління дочекається, що Москва прийме відповідальність. Але у наших вимог немає терміну давності,
– наголосив він.
Що таке репарації? Повне або часткове відшкодування – за мирним договором або іншими міжнародними актами – державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу.
Що відомо про історичні суперечки Росії та Польщі:
- Вони загострились наприкінці 2019 року. Так, 19 грудня очільник Кремля мав велику пресконференцію, під час якої заявив: радянські війська увійшли до Польщі після того, як "польський уряд втратив контроль за своїми збройними силами і за тим, що відбувається на території країни".
- Згодом Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "сволотою" та "антисемітською свинею".
- На це у Польщі різко відповіли: до МЗС країни викликали російського посла та вказали йому на помилковість в історичних твердженнях Путіна.
- Ще один історичний конфлікт Росії та Польщі був спровокований форумом пам’яті жертв Голокосту, що відбувся в Ізраїлі. На подію відмовився їхати президент Польщі Анджей Дуда – організатори відмовилися дати йому слово.
- Дуду обурило те, що досягнення Польщі у Другій світовій применшують, а Путіна запросили до Ізраїлю як головного гостя події.