"Викривлення історії": Дуда різко розкритикував форум пам’яті жертв Голокосту в Ізраїлі

Польський лідер Анджей Дуда цього року не поїхав до Ізраїлю, аби взяти участь в урочистостях, присвячених пам’яті жертв Голокосту. Все тому, що, на його думку, організатори спотворили історію та проігнорували роль Польщі у Другій світовій війні.

Дуда відмовився їхати до Єрусалима на форум, оскільки йому не дали можливості виступити там. Водночас, ледь не почесним гостем заходу назвали главу Кремля Володимира Путіна. Дуда розповів, що не шкодує про своє рішення: події, які відбулися у Єрусалимі 23 січня, йому було б важко терпіти, передає Gazeta Prawna.

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Зокрема, польський президент звернув увагу: у фільмах, які демонстрували на форумі, не було жодного слова про поляків.

Все це було опущено... Це ще раз підтверджує, що я прийняв правильне рішення... Тому що, якби я був там, мені було б важко терпіти цю ситуацію. І мені довелося б терпіти це мовчки, тому що мені не дали слова,

– наголосив Дуда.

Польський лідер вважає, що мав би виступити на форумі у якості президента, на чию країну німецькі окупанти напали першою. Саме з нападу на Польщу у 1939 році почалася Друга світова війна, а польські військові боролися пліч-о-пліч з бійцями армій союзників з Антигітлерівської коаліції.

Що відомо про форум пам'яті жертв Голокосту?Один з найбільших в історії Ізраїля заходів за участю світових лідерів. На нього зберуться понад 60 делегацій з різних країн: 45 очільників держав і урядів, спікерів парламентів, а також королівських осіб.

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Цікаво, що форум не відвідав також український лідер Володимир Зеленський, хоча все ж прилетів до Ізраїлю та спочатку збирався прийти на захід. Свій вчинок він пояснив тим, що вирішив віддати місця української делегації реальним жертвам Голокосту, яким вдалося вижити в часи Другої світової. Цим людям начебто не вистачило місць, однак цю інформацію у меморіальному комплексі Яд Вашем спростували.