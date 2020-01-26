"Видит слабое место и атакует": в Польше высказались о России и ее коварстве

Страна-агрессор атакует там, где видит хотя бы маленький шанс на победу. Противостоять ей можно лишь оказывая решительное сопротивление. Ввиду этих обстоятельств в Восточной Европе должны появиться военные подразделения быстрого реагирования.

Речь идет именно о военном присутствии НАТО в регионе. Об этом рассказал лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью изданию Bild.

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Россия атакует там, где видит слабину и шанс на победу. Так было в Крыму и на Востоке Украины. Однако она имеет проблему там, где возникает решительное сопротивление, даже дипломатическое,

– подчеркнул он.

По словам Качиньского, Германия должна увеличить количество своих военных в прибалтийских странах как член Альянса.

"Германия должна выслать больше войск, особенно в балтийские страны. В Польше историческое прошлое свидетельствует против присутствия у нас большего количества немецких военных. Германия должна принять это во внимание. Однако точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе", – пояснил политик.

Его отдельно спросили о мнении относительно наличия российского следа в гибели брата и бывшего президента Польши Леха Качиньского в смоленской трагедии.

"Основная проблема заключается в том, что Россия еще не вернула нам обломки самолета, потому это никогда нельзя должным образом исследовать... Я мог бы разговаривать с президентом Путиным о смерти своего брата. Но сначала я бы хотел вернуть обломки самолета", – осторожно ответил Ярослав Качиньский.

Что известно о смоленской трагедии? Говорится об авиакатастрофе польского президентского борта под российским городом Смоленск в апреле 2010 года. В авиакатастрофе погибли первые лица Польши во главе с президентом Лехом Качиньским и первой леди Марией Качиньской. Кроме того, погиб ряд чиновников страны, общественных деятелей и представителей духовенства – всего 96 человек.



Предварительная версия трагедия – неблагоприятные погодные условия (в этот день был густой туман). Однако в начале апреля 2017 года стало известно, что Польская прокуратура переквалифицировала обвинения в адрес российских диспетчеров на башне "Смоленск-Северный" из "бессознательного" в "сознательное" доведение ими экипажа президентского самолета Ту-154М до авиакатастрофы.



Кроме того, Польша до сих пор не получила от России обломки президентского борта, что может свидетельствовать о попытке скрыть реальные причины катастрофы.

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