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      "Видит слабое место и атакует": в Польше высказались о России и ее коварстве

      91 Читати новину українською
      Ярослав Качиньский / regnum.ru

      Страна-агрессор атакует там, где видит хотя бы маленький шанс на победу. Противостоять ей можно лишь оказывая решительное сопротивление. Ввиду этих обстоятельств в Восточной Европе должны появиться военные подразделения быстрого реагирования.

      Речь идет именно о военном присутствии НАТО в регионе. Об этом рассказал лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью изданию Bild.

      О чем еще говорил Качиньский: Польша требует от России компенсацию за ущерб, нанесенный во время Второй мировой

      Россия атакует там, где видит слабину и шанс на победу. Так было в Крыму и на Востоке Украины. Однако она имеет проблему там, где возникает решительное сопротивление, даже дипломатическое,
      – подчеркнул он.

      По словам Качиньского, Германия должна увеличить количество своих военных в прибалтийских странах как член Альянса.

      "Германия должна выслать больше войск, особенно в балтийские страны. В Польше историческое прошлое свидетельствует против присутствия у нас большего количества немецких военных. Германия должна принять это во внимание. Однако точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе", – пояснил политик.

      Его отдельно спросили о мнении относительно наличия российского следа в гибели брата и бывшего президента Польши Леха Качиньского в смоленской трагедии.

      "Основная проблема заключается в том, что Россия еще не вернула нам обломки самолета, потому это никогда нельзя должным образом исследовать... Я мог бы разговаривать с президентом Путиным о смерти своего брата. Но сначала я бы хотел вернуть обломки самолета", – осторожно ответил Ярослав Качиньский.

      Что известно о смоленской трагедии? Говорится об авиакатастрофе польского президентского борта под российским городом Смоленск в апреле 2010 года. В авиакатастрофе погибли первые лица Польши во главе с президентом Лехом Качиньским и первой леди Марией Качиньской. Кроме того, погиб ряд чиновников страны, общественных деятелей и представителей духовенства – всего 96 человек.

      Предварительная версия трагедия – неблагоприятные погодные условия (в этот день был густой туман). Однако в начале апреля 2017 года стало известно, что Польская прокуратура переквалифицировала обвинения в адрес российских диспетчеров на башне "Смоленск-Северный" из "бессознательного" в "сознательное" доведение ими экипажа президентского самолета Ту-154М до авиакатастрофы.

      Кроме того, Польша до сих пор не получила от России обломки президентского борта, что может свидетельствовать о попытке скрыть реальные причины катастрофы.

      Это интересно: Смоленская трагедия: в Польше заявили о взрывчатке на борту самолета Качиньского

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Аннексия Крыма Новости России Новости Польши НАТО
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