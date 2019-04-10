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      Смоленская трагедия: в Польше заявили о взрывчатке на борту самолета Качиньского

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      В Польше назвали причину Смоленской катастрофы
      В Польше назвали причину Смоленской катастрофы / Фото из открытых источников

      Смоленская подкомиссия определила, что причиной трагедии самолета Ту-154М стала взрывчатка. Катастрофа произошла 10 лет назад – 10 апреля 2010 года. Тогда погиб президент Польши Лех Качиньский, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей и представителей духовенства — всего 96 человек.

      Причиной падения самолета стал взрыв, об этом заявил председатель подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы близ Смоленска Антоний Мацеревич, пишет "Польское радио".

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      Тезис о взрыве на борту самолета также подтвердили британские эксперты из Forensic Explosives Laboratory при Министерстве обороны Великобритании.

      Не пилоты, не какие-то действия лиц, которые были на борту, привели к той трагедии, а взрыв. Сегодня уже благодаря британцам мы это знаем. Мы не определяем характер взрыва. Мы знаем наверняка, что в нем участвовал тротил, что не значит, что нам известна формула этого взрыва,
      – сказал он.

      Со своей стороны, заместитель председателя Подкомиссии по вопросам повторного расследования смоленской катастрофы Казимеж Новачик уточнил, что исследование конца левого крыла Ту-154М показало наличие взрывчатых материалов.

      "Эти исследования содержат графики, которые можно использовать для оценки места обнаружения взрывчатых веществ и того, какие это были взрывчатые вещества", - добавил Новачик.

      Комиссия изучила исследования, проведенные в 2013 году Центральной полицейской криминалистической лабораторией. Они тоже показали наличие следов взрывчатых материалов в 107 из 215 взятых образцов.

      Кроме того, экс-главу комиссии по расследованию авиакатастроф Ежи Миллера и членов той комиссии в 2010 году подозревают в совершении преступления во время выяснения обстоятельств трагедии. Соответствующее ходатайство подкомиссия уже направила в прокуратуру.

      Что такое Смоленская катастрофа?
      10 апреля 2010 года при заходе на посадку аэропорта возле российского города Смоленск разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибли 96 человек – Лех Качиньский, его супруга, ряд высокопоставленных лиц страны, общественных деятелей, представителей духовенства и члены экипажа.

      Смоленская катастрофа стала второй катастрофой в истории польской авиации по количеству жертв и самой масштабной катастрофой в истории воздушных сил Польши.

      Причиной катастрофы Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши назвала ошибку экипажа в управлении самолетом. А также указала на "недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома".

      А вот в родной партии Качиньского "Закон и справедливость" и среди его сторонников таким выводам не верят. И считают, что катастрофа была покушением на жизнь президента. Подозревают, что самолет не просто разбился, а перед тем взорвался. А власти Польши и РФ, мол, скрывают это. В прошлом году расследование возобновили. Экс-министр обороны Польши и глава подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич заявил, что причиной катастрофы был взрыв. В следственной комиссии России все отрицают.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики авиация Катастрофа Расследования Новости России Новости Польши
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