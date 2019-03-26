Смоленская катастрофа: эксперты из Британии обнаружили тротил на обломках самолета Качиньского

Британская лаборатория Forensic Explosives Laboratory нашла следы тротила на большинстве фрагментов самолета Ту-154М, на котором разбился экс-президент Польши Лех Качиньский в российском Смоленске.

Таким образом выводы экспертов из Британии подтвердили результаты расследования подкомиссии экс-министра национальной обороны Польши Анония Мацеревича, пишет Gazeta Polska Codziennie.

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"На большинстве из 200 образцов, которые Национальная прокуратура передала в мае 2017 года лаборатории министерства обороны Великобритании, обнаружены следы материалов, используемых для производства взрывчатых материалов, в частности тротила", – отметили в лаборатории.

Физико-химические исследования, которые могли бы подтвердить догадки польских политиков о наличии взрывчатки на борту самолета Качиньского проводят также лаборатории в Италии и Северной Ирландии.

Что такое Смоленская катастрофа?

10 апреля 2010 года при заходе на посадку аэродрома вблизи российского города Смоленск разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек – Лех Качиньский, его супруга, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей, представителей духовенства и члены экипажа.



Смоленская катастрофа стала второй катастрофой в истории польской авиации по количеству жертв и самой масштабной катастрофой в истории воздушных сил Польши.



Причиной катастрофы Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши назвала ошибку экипажа в управлении самолетом. А также указала на "недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома".



А вот в родной партии Качиньского "Закон и справедливость" и среди его сторонников таким выводам не верят. И считают, что катастрофа была покушением на жизнь президента. Подозревают, что самолет не просто разбился, а перед тем взорвался. А власти Польши и РФ, мол, скрывают это. В прошлом году расследование возобновили. Экс-министр обороны Польши и председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич заявил, что причиной катастрофы был взрыв. В следственной комиссии России все отрицают.