Смоленська катастрофа: експерти з Британії виявили тротил на уламках літака Качинського

Британська лабораторія Forensic Explosives Laboratory знайшла сліди тротилу на більшості фрагментів літака Ту-154М, на якому розбився екс-президент Польщі Лех Качинський у російському Смоленську.

Таким чином висновки експертів з Британії підтвердили результати розслідування підкомісії екс-міністра національної оборони Польщі Антонія Мацеревича, пише Gazeta Polska Codziennie.

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"На більшості з 200 зразків, які Національна прокуратура передала в травні 2017 року лабораторії міністерства оборони Великої Британії, виявлені сліди матеріалів, які використовуються для виробництва вибухових матеріалів, зокрема тротилу", – зазначили у лабораторії.

Фізико-хімічні дослідження, які могли б підтвердили здогади польських політиків про наявність вибухівки на борту літака Качинського, проводять також лабораторії в Італії та Північній Ірландії.

Що таке Смоленська катастрофа?10 квітня 2010 року при заході на посадку летовища поблизу російського міста Смоленськ розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб – Лех Качинський, його дружина, низка високопосадовців країни, громадських діячів, представників духовенства та члени екіпажу.



Смоленська катастрофа стала другою катастрофою в історії польської авіації за кількістю жертв та наймасштабнішою катастрофою в історії повітряних сил Польщі.



Причиною катастрофи Комісія державної авіації з розслідування авіакатастроф МВС Польщі назвала помилку екіпажу в управлінні літаком. А також вказала на "недостатнє аеронавігаційне забезпечення польоту з боку диспетчерів аеродрому".



А от у рідній партії Качинського "Закон і справедливість" та серед його прихильників таким висновкам не вірять. І вважають, що катастрофа була замахом на життя президента. Підозрюють, що літак не просто розбився, а перед тим вибухнув. А влада Польщі й РФ, мовляв, приховують це. Минулоріч розслідування поновили. Екс-міністр оборони Польщі і голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи Антоній Мацеревич заявив, що причиною катастрофи був вибух. У слідчій комісії Росії все заперечують.