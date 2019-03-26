09:16
26 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Загроза для Путіна – Шнуров іде в політику. Пророк сказав, що Лазарєв пабєдіт
      Вєсті Кремля
      21:56, 25 березня
      Вєсті.UA: Путінський адепт Вілкул. Гопник Добкін під градусом
      Вєсті.UA
      20:08, 25 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Смоленська катастрофа: експерти з Британії виявили тротил на уламках літака Качинського

      731 Читать новость на русском
      Смоленська катастрофа
      Смоленська катастрофа / РИА Новости

      Британська лабораторія Forensic Explosives Laboratory знайшла сліди тротилу на більшості фрагментів літака Ту-154М, на якому розбився екс-президент Польщі Лех Качинський у російському Смоленську.

      Таким чином висновки експертів з Британії підтвердили результати розслідування підкомісії екс-міністра національної оборони Польщі Антонія Мацеревича, пише Gazeta Polska Codziennie.

      Читайте також: Катастрофа Boeing 737 Max в Ефіопії: експерти вказали на схожість з аварією лайнера у Індонезії

      "На більшості з 200 зразків, які Національна прокуратура передала в травні 2017 року лабораторії міністерства оборони Великої Британії, виявлені сліди матеріалів, які використовуються для виробництва вибухових матеріалів, зокрема тротилу", – зазначили у лабораторії. 

      Фізико-хімічні дослідження, які могли б підтвердили здогади польських політиків про наявність вибухівки на борту літака Качинського, проводять також лабораторії в Італії та Північній Ірландії.

      Що таке Смоленська катастрофа?10 квітня 2010 року при заході на посадку летовища поблизу російського міста Смоленськ розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб – Лех Качинський, його дружина, низка високопосадовців країни, громадських діячів, представників духовенства та члени екіпажу.

      Смоленська катастрофа стала другою катастрофою в історії польської авіації за кількістю жертв та наймасштабнішою катастрофою в історії повітряних сил Польщі.

      Причиною катастрофи       Комісія державної авіації з розслідування авіакатастроф МВС Польщі назвала помилку екіпажу в управлінні літаком. А також вказала на "недостатнє аеронавігаційне забезпечення польоту з боку диспетчерів аеродрому". 

      А от у рідній партії Качинського "Закон і справедливість" та серед його прихильників таким висновкам не вірять. І вважають, що катастрофа була замахом на життя президента. Підозрюють, що літак не просто розбився, а перед тим вибухнув. А влада Польщі й РФ, мовляв, приховують це. Минулоріч розслідування поновили. Екс-міністр оборони Польщі і голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи Антоній Мацеревич заявив, що причиною катастрофи був вибух. У слідчій комісії Росії все заперечують.

      blog_ava
      Скільки можна вживати яєць на тиждень: неочікувані висновки
      сьогодні
      4849
      Теги: Новини Польщі Катастрофа авіація Розслідування Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Національна гвардія: кого і від кого вона захищає
      сьогодні , 09:01 Національна гвардія: кого і від кого вона захищає
      Євгенія Мазур 1
      В самолете президента Польши Леха Качиньского нашли следы взрывоопасных материалов
      сьогодні , 08:40 В самолете президента Польши Леха Качиньского нашли следы взрывоопасных материалов
      Злой Одессит 414
      Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      25 березня , 12:00 Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      1565
      Збірна України завдяки автоголу вирвала перемогу в Люксембургу
      сьогодні , 07:39 Збірна України завдяки автоголу вирвала перемогу в Люксембургу
      2731
      Отчет Мюллера: Трамп ликует, демократы требуют доказательств
      25 березня , 23:00 Отчет Мюллера: Трамп ликует, демократы требуют доказательств
      Іван Яковина 626
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук