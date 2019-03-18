Катастрофа Boeing 737 Max в Ефіопії: експерти вказали на схожість з аварією лайнера у Індонезії

Аналіз даних з бортових самописців літака Boeing 737 Max 8, який зазнав катастрофи у Ефіопії, підтвердив схожість цієї аварії з авіакатастрофою такого ж лайнера у Індонезії, яка сталася в кінці жовтня минулого року.

Міністр транспорту Ефіопії Дагмавіт Могес заявив журналістам, що дані з "чорних скриньок" показали, що між двома трагедіями є "явні подібності", які будуть ретельно вивчені в ході подальшого розслідування. Водночас, як зазначило видання The Wall Street Journal, жодних інших подробиць чиновник не повідомив.

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Разом з цим Міністерство транспорту США розпочало перевірку, щоб встановити, чи не порушило американське Федеральне авіаційне управління норми безпеки, коли дозволив польоти лайнерів Boeing 737 Max 8.

Перевірки стосуються в першу чергу систем, що застосовуються для автоматичного визначення положення носа літака щодо лінії горизонту, а також корекції цього положення. Неполадки в її роботі могли бути однією з причин авіакатастрофи в Індонезії. У жовтні там розбився Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Lion Air. Співробітники відомства також мають намір з'ясувати, чи могла некоректна робота системи бути причиною катастрофи літака тієї ж моделі в Ефіопії 10 березня.

Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.



Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.

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