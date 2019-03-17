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      Авіакатастрофа Boeing 737 Max в Ефіопії: експерти розшифрували дані з "чорних скриньок"

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      Boeing 737 Max 8
      Boeing 737 Max 8 / Фото з відкритих джерел

      Експерти французького Бюро з розслідування авіакатастроф витягли дані з бортових самописців лайнера Boeing 737 Max 8, який розбився в Ефіопії, та передали їх слідчій групі, що займається розслідуванням катастрофи.

      24 канал раніше повідомляв про те, що бортові самописці лайнера були доправлені до Франції вже у четвер, 14 березня.

      Читайте також: Авіакатастрофа з Boeing 737 Max: чому сталася трагедія

      З проханням про розшифровку записів приладів влада Ефіопії звернулася до Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції після того, як німецька федеральна служба розслідування авіаційних інцидентів відмовилася це зробити, пояснивши своє рішення відсутністю необхідного технічного забезпечення.

      Французькі експерти додали, що робота з реєстратором польотних даних лайнера продовжиться у неділю.

      Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.

      Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.

      Офіційну причину авікатастрофи в Ефіопії ще не названо. Але експерти вказують на схожість аварій в Індонезії та Ефіопії – через несправність автоматики.

      Дивіться відео: Чому розбився "Боїнг" у Ефіопії


       

      blog_ava
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      Теги: Катастрофа Транспорт Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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