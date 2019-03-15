Авіакатастрофа з Boeing 737 Max: чому сталася трагедія

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Лайнер почав дуже швидко набирати швидкість відразу після зльоту.

Капітан Boeing зіткнувся з надзвичайною ситуацією майже відразу після зльоту з Аддіс-Абеби, повідомляє The New York Times.

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Видання з посиланням на власне джерело, яке чуло переговори капітана судна з диспетчером, повідомила про аномальне прискорення Boeing. Капітан літака панічним голосом вимагав дозволу повернутися вже через три хвилини після зльоту, коли літак розігнався до ненормальної швидкості.

У свою чергу, диспетчери вирішили затримати два рейси, які готувалися до посадки, щоб звільнити смугу. Однак борт не встиг і не зміг повернутися.

Цікаво, що у літаків Boeing 737 MAX 8, які зазнали аварії в Ефіопії та Індонезії, горизонтальні стабілізатори були відхилені на нетиповий кут, пишуть іноземн ЗМІ. Вивчення уламків обох літаків, дозволяє зробити попередній висновок про те, що обидві трагедії могли статися за однакової причини.

До слова, бортові самописці лайнера направили до Франції 14 березня. З проханням про розшифровку записів приладів влада Ефіопії звернулася до Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції.

Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.



Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.



Офіційну причину авікатастрофи в Ефіопії ще не названо. Але експерти вказують на схожість аварій в Індонезії та Ефіопії – через несправність автоматики.

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