Авіакатастрофа в Ефіопії: які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8

Великобританія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія, Малайзія, Франція та Німеччина ввели заборону на використання літаків Boeing 737 Max 8. Все через авіакатастрофи в Ефіопії та Індонезії.

Заборона поширюється на всі польоти з і в британські аеропорти, повідомляє The Independent.

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У заяві щодо заборони йдеться, що оскільки наразі немає достатньо інформації від бортового самописця, тому компанії у якості запобіжного заходу випустили інструкції для припинення будь-яких комерційних пасажирських рейсів всіх операторів.

У світі наразі експлуатується понад 300 літаків Boeing 737 Max, а з 2017 року авіакомпаніями світу замовлено понад 5 тисяч літаків.

До слова, у Китаї оголосили також про запровадження тимчасової заборони на використання літаків Boeing 737 Max 8 на всіх внутрішніх національних авіалініях у зв'язку з катастрофою в Ефіопії.

У чому справа? 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. На борту літака перебували 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу – із них не вижив ніхто. Аварія судна сталася усього через 6 хвилин після зльоту. Літак розбився за 50 кілометрів на південний схід від Аддіс-Абеби.

Цікаво, що це вже друга катастрофа американського літака цієї модифікації за останні п'ять місяців. 29 жовтня 2018 року Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air, що виконував внутрішній рейс з Джакарти в Панкалпінанг, впав у море через 13 хвилин після вильоту. На борту перебувало 189 людей – вісім членів екіпажу і 181 пасажир, всі вони загинули. За попередніми даними, до катастрофи могла призвести неправильне налаштування датчика кута, який, можливо, передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носа літака щодо лінії горизонту.

Чи постраждали під час аварії громадяни України? У Міністерстві закордонних справ країни повідомили, що громадяни України не були пасажирами літака, який зазнав катастрофи у Ефіопії.