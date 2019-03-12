Авиакатастрофа в Эфиопии: какие страны запретили самолеты Boeing 737 Max 8

Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия, Малайзия, Франция и Германия ввели запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8. Все из авиакатастрофы в Эфиопии и Индонезии.

Запрет распространяется на все полеты из и в британские аэропорты, сообщает The Independent.

Читайте также: В авиакатастрофе в Эфиопии погиб россиянин, который "возвращал России Крым": фото

В заявлении о запрете говорится, что поскольку сейчас нет достаточно информации от бортового самописца, то компании в качестве меры пресечения выпустили инструкции для прекращения любых коммерческих пассажирских рейсов всех операторов.

В мире сейчас эксплуатируется более 300 самолетов Boeing 737 Max, а с 2017 года авиакомпаниями мира заказано более 5 тысяч самолетов.

К слову, в Китае объявили также о введении временного запрета на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних национальных авиалиниях в связи с катастрофой в Эфиопии.

В чем дело? 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. На борту самолета находились 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа – из них не выжил никто. Авария судна произошла всего через 6 минут после взлета. Самолет разбился в 50 километрах к юго-востоку от Аддис-Абебы.

Интересно, что это уже вторая катастрофа американского самолета этой модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек – восемь членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли. По предварительным данным, к катастрофе могла привести неправильная настройка датчика угла, который, возможно, передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носа самолета относительно линии горизонта.

Пострадали ли при аварии граждане Украины? В Министерстве иностранных дел страны сообщили, что граждане Украины не были пассажирами самолета, который потерпел катастрофу в Эфиопии.