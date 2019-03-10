В авиакатастрофе в Эфиопии погиб россиянин, который "возвращал России Крым": фото

Один из трех граждан России, который погиб в авиакатастрофе в Эфиопии, был награжден российским Минобороны отличием "За возвращение Крыма". Речь идет об Александре Полякове.

24 канал сообщал, что в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. На борту самолета находились 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа – не выжил никто. Среди жертв катастрофы – трое россиян: супруги Александр и Екатерина Поляковы, а также Сергей Вяликов.

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Это – Саша и Катя Поляковы. Они погибли сегодня во время катастрофы самолета в Эфиопии. Саша и Катя – зимние путешественники и летели в Кению из Малайзии,

– пишут о погибших россиянах в телеграмм-канале Baza.



Супруги Поляковы

В соцсети добавляют: россиянин Александр Поляков был награжден медалью "За возвращение Крыма". Кроме этого, там публикуют фото соответствующей награды. Из опубликованных документов становится ясно, что Поляков находился в составе 810-й отдельной бригады морской пехоты, дислоцированной в оккупированном Россией Севастополе и российском городе Темрюк Краснодарского края.



Награда Александру Полякову за "возвращение Крыма"

На последнем видео Поляковых жена Александра, Катя, беззаботно обращается к родным.

Мы наконец добрались до лета. Передаем привет всем нашим зимним. Отправляем вам солнца из Азии туда, в Russian winter (в русскую зиму – 24 канал),

– говорит Екатерина Полякова на ролике.

Третий гражданин РФ, погибший в Эфиопии – парашютист и экстремал Сергей Вяликов. Как информируют в соцсетях, он работал в Федерации парашютного спорта России.



Третий погибший гражданин РФ – Сергей Вяликов

Следует добавить, что изначально в России заявили, что их граждан на борту Boeing 737, разбившегося в Эфиопии, нет. Посольство РФ руководствовалось информацией, взятой в московском офисе Ethiopian Airlines. Там билетов на этот рейс российским гражданам не продавали. Как оказалось, все трое российских путешественников приобрели билеты на месте.