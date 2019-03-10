В авиакатастрофе в Эфиопии погибла семья словацкого депутата

При падении самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли жена, сын и дочь депутата Национального совета (парламента) Словакии Антона Грнка. Самолет разбился через 6 минут после взлета.

Пассажирский самолет следовал из Эфиопии в столицу Кении – Найроби, однако потерпел катастрофу 10 марта. Это произошло всего через 6 минут после взлета самолета. На борту авиасудна находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

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Информацию о гибели своей семьи подтвердил сам Грнко.

Всего в авиакатастрофе в Эфиопии погибли 4 граждан Словакии, сообщила газета Pravda со ссылкой на источник в правительстве страны.

Кроме семьи депутата словацкого парламента, погибла работница одной из гуманитарных организаций, которая направлялась в Кению.

Личность четвертого погибшего словака пока не установили.