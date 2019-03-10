19:09
10 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      В авиакатастрофе в Эфиопии погибла семья словацкого депутата

      118 Читати новину українською
      В авиакатастрофе в Эфиопии погибла семья депутата парламента Словакии
      В авиакатастрофе в Эфиопии погибла семья депутата парламента Словакии / Twitter.com/FungahJr

      При падении самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли жена, сын и дочь депутата Национального совета (парламента) Словакии Антона Грнка. Самолет разбился через 6 минут после взлета.

      Пассажирский самолет следовал из Эфиопии в столицу Кении – Найроби, однако потерпел катастрофу 10 марта. Это произошло всего через 6 минут после взлета самолета. На борту авиасудна находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

      Читайте также: Авиакатастрофа в Эфиопии: украинцы не пострадали

      Информацию о гибели своей семьи подтвердил сам Грнко.

      Всего в авиакатастрофе в Эфиопии погибли 4 граждан Словакии, сообщила газета Pravda со ссылкой на источник в правительстве страны.

      Кроме семьи депутата словацкого парламента, погибла работница одной из гуманитарных организаций, которая направлялась в Кению.

      Личность четвертого погибшего словака пока не установили.

      blog_ava
      Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
      сегодня
      21396
      Теги: Катастрофа Новости политики авиация Аварии и ДТП Кения Словакия Африка Жертвы
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому судова реформа в Україні з тріском провалилася
      сегодня , 19:00 Чому судова реформа в Україні з тріском провалилася
      Артем Овдієнко 594
      Центробанк России ведет страну в бездну
      сегодня , 16:02 Центробанк России ведет страну в бездну
      Злой Одессит 1289
      Краще війну на війні пройти, – історія батька п'ятьох дітей, який захищає Україну
      сегодня , 12:00 Краще війну на війні пройти, – історія батька п'ятьох дітей, який захищає Україну
      Повернись живим 1413
      Конец близок, или Россия ускоренно возвращается в СССР
      сегодня , 08:40 Конец близок, или Россия ускоренно возвращается в СССР
      Блог Соцмережі 4117
      За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      9 марта , 22:00 За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      Повернись живим 4297
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Кремле объяснили слова Путина о намерении запустить ракеты в сторону США
       25 февраля , 15:12
      На свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон приглашены 2 тыс. человек
       24 апреля 2011 , 12:03
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук