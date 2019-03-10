Авиакатастрофа в Эфиопии: украинцы не пострадали
Украинцев не было на борту разбившегося в Эфиопии самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Самолет разбился в 50 километрах к юго-востоку от Аддис-Абебы.
"По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего крушение в Эфиопии", – сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
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Пассажирский самолет направлялся из Эфиопии в столицу Кении Найроби, однако потерпел катастрофу 10 марта. Это произошло всего через 6 минут после взлета самолета. На борту авиасудна находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.
Источник: 24 канал
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