Авіакатастрофа в Ефіопії: українці не постраждали
Українців не було на борту літака Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що розбився в Ефіопії. Літак розбився за 50 кілометрів на південний схід від Аддіс-Абеби.
"За попередньою інформацією ефіопських авіаліній, громадяни України не були пасажирами літака, що зазнав катастрофи в Ефіопії", – повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
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Пасажирський літак прямував з Ефіопії до столиці Кенії – Найробі, проте зазнав катастрофи 10 березня. Це відбулося усього через 6 хвилин після зльоту літака. На борту авіасудна перебували 149 пасажирів та 8 членів екіпажу, всі вони загинули.
Джерело: 24 канал
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