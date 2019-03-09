П'ятеро людей загинули під час аварії літака у Флориді

В американському штаті Флорида, над озером Очікобі, розбився невеликий двомоторний літак Piper PA-23-250. Внаслідок катастрофи загинули щонайменше п'ятеро людей.

За даними поліції, літак, що вилетів з міжнародного аеропорту Тампа, впав у озеро Окічобі. Співробітники екстрених служб витягли з фюзеляжу літака п'ять тіл. За фактом події організовано розслідування.

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Телеканал WFLA з посиланням на Федеральне агентство цивільної авіації США повідомив, що двомоторний літак Piper упав в озеро близько 15:30 за місцевим часом. Він прямував за рейсом з міжнародного аеропорту Тампа до міста Пахоке.

У офісі шерифа підтвердили інформацію про кількість жертв.

Представники морського підрозділу офісу шерифа Палм-Біч і співробітники пожежної служби округу Палм-Біч витягли п'ятьох людей з фюзеляжу літака. Всі вони загинули,

– йдеться у заяві.