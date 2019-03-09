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      П'ятеро людей загинули під час аварії літака у Флориді

      76 Читать новость на русском
      Аварія літака у США
      Аварія літака у США / nbcnews

      В американському штаті Флорида, над озером Очікобі, розбився невеликий двомоторний літак Piper PA-23-250. Внаслідок катастрофи загинули щонайменше п'ятеро людей.

      За даними поліції, літак, що вилетів з міжнародного аеропорту Тампа, впав у озеро Окічобі. Співробітники екстрених служб витягли з фюзеляжу літака п'ять тіл. За фактом події організовано розслідування.

      Читайте також: Двигун пробив стіну та влетів на кухню: у Флориді літак врізався у багатоповерхівку

      Телеканал WFLA з посиланням на Федеральне агентство цивільної авіації США повідомив, що двомоторний літак Piper упав в озеро близько 15:30 за місцевим часом. Він прямував за рейсом з міжнародного аеропорту Тампа до міста Пахоке.

      У офісі шерифа підтвердили інформацію про кількість жертв.

      Представники морського підрозділу офісу шерифа Палм-Біч і співробітники пожежної служби округу Палм-Біч витягли п'ятьох людей з фюзеляжу літака. Всі вони загинули,
      – йдеться у заяві.

       

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      Теги: авіація Аварії та ДТП Жертви Новини США
      Джерело: 24 Канал
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