П'ятеро людей загинули під час аварії літака у Флориді
В американському штаті Флорида, над озером Очікобі, розбився невеликий двомоторний літак Piper PA-23-250. Внаслідок катастрофи загинули щонайменше п'ятеро людей.
За даними поліції, літак, що вилетів з міжнародного аеропорту Тампа, впав у озеро Окічобі. Співробітники екстрених служб витягли з фюзеляжу літака п'ять тіл. За фактом події організовано розслідування.
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Телеканал WFLA з посиланням на Федеральне агентство цивільної авіації США повідомив, що двомоторний літак Piper упав в озеро близько 15:30 за місцевим часом. Він прямував за рейсом з міжнародного аеропорту Тампа до міста Пахоке.
У офісі шерифа підтвердили інформацію про кількість жертв.
Представники морського підрозділу офісу шерифа Палм-Біч і співробітники пожежної служби округу Палм-Біч витягли п'ятьох людей з фюзеляжу літака. Всі вони загинули,
– йдеться у заяві.
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