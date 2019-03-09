Пять человек погибли при крушении самолета во Флориде

В американском штате Флорида, над озером Очикоби, разбился небольшой двухмоторный самолет Piper PA-23-250. В результате катастрофы погибли по меньшей мере пять человек.

По данным полиции, самолет, вылетевший из международного аэропорта Тампа, упал в озеро Окичоби. Сотрудники экстренных служб извлекли из фюзеляжа самолета пять тел. По факту происшествия организовано расследование.

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Телеканал WFLA со ссылкой на Федеральное агентство гражданской авиации США сообщил, что двухмоторный самолет Piper упал в озеро около 15:30 по местному времени. Он направлялся рейсом из международного аэропорта Тампа в город Пахоке.

В офисе шерифа подтвердили информацию о количестве жертв.

Представители морского подразделения офиса шерифа Палм-Бич и сотрудники пожарной службы округа Палм-Бич вытащили пять человек из фюзеляжа самолета. Все они погибли,

– говорится в заявлении.