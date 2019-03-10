В авіакатастрофі в Ефіопії загинула сім'я словацького депутата

Під час падіння літака Ethiopian Airlines в Ефіопії загинули дружина, син і донька депутата Національної ради (парламенту) Словаччини Антона Грнка. Літак розбився через 6 хвилин після зльоту.

Пасажирський літак прямував з Ефіопії до столиці Кенії – Найробі, проте зазнав катастрофи 10 березня. Це відбулося усього через 6 хвилин після зльоту літака. На борту авіасудна перебували 149 пасажирів та 8 членів екіпажу, всі вони загинули.

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Інформацію про загибель своєї сім'ї підтвердив сам Грнко.

Загалом в авіакатастрофі в Ефіопії загинули 4 громадян Словаччини, повідомила газета Pravda з посиланням на джерело в уряді країни.

Крім сім'ї депутата словацького парламенту, загинула працівниця однієї з гуманітарних організацій, яка прямувала до Кенії.

Особу четвертого загиблого словака поки що не встановили.