В авіакатастрофі в Ефіопії загинув росіянин, який "повертав Росії Крим": фото

Один із трьох громадян Росії, який загинув в авіакатастрофі в Ефіопії, був нагороджений російським Міноборони відзнакою "За повернення Криму". Мовиться про Олександра Полякова.

24 канал повідомляв, що в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. На борту літака перебували 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу – із них не вижив ніхто. Серед жертв катастрофи – троє росіян: подружжя Олександр і Катерина Полякові, а також Сергій Вяліков.

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Це – Саша і Катя Полякові. Вони загинули сьогодні під час катастрофи літака в Ефіопії. Саша і Катя – зимові мандрівники і летіли в Кенію із Малайзії,

– пишуть про загиблих росіян у телеграм-каналі Baza.



Подружжя Полякових

У соцмережі додають: росіянин Олександр Поляков був нагороджений медаллю "За повернення Криму". Окрім цього, там публікують фото відповідної відзнаки. Із опублікованих документів стає зрозуміло, що Поляков перебував у складі 810-ї окремої бригади морської піхоти, що дислокується в окупованому Росією Севастополі і російському місті Темрюк Краснодарського краю.



Нагорода Олександру Полякову за "повернення Криму"

На останньому відео Полякових дружина Олександра, Катя, безтурботно звертається до рідних.

Ми нарешті добралися до літа. Передаємо привіт усім нашим зимовим. Відправляємо вам сонця з Азії туди, в Russian winter (у російську зиму – 24 канал),

– каже Катерина Полякова на ролику.

Третій громадянин РФ, який загинув в Ефіопії, – парашутист і екстремал Сергій Вяліков. Як інформують у соцмережах, він працював у Федерації парашутного спорту Росії.



Третій загиблий громадянин РФ – Сергій Вяліков

Слід додати, що спочатку в Росії заявили, що їхніх громадян на борту Boeing 737, що розбився в Ефіопії, немає. Посольство РФ керувалося інформацією, взятою у московському офісі Ethiopian Airlines. Там білетів на цей рейс російським громадянам не продавали. Як виявилось, усі троє російських мандрівників придбали квитки на місці.