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      Авиакатастрофа с Boeing 737 Max: почему произошла трагедия

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      Авиакатастрофа с Boeing: почему произошла трагедия
      Авиакатастрофа с Boeing: почему произошла трагедия / Иллюстративное фото

      10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Лайнер начал очень быстро набирать скорость сразу после взлета.

      Капитан Boeing столкнулся с чрезвычайной ситуацией почти сразу после взлета из Аддис-Абебы. Об этом сообщает The New York Times.

      Читайте также: Какие страны запретили самолеты Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии: список

      Издание со ссылкой на собственный источник, который слышал переговоры капитана судна с диспетчером, сообщила об аномальном ускорении Boeing. Капитан самолета паническим голосом требовал разрешения вернуться уже через три минуты после взлета, когда самолет разогнался до ненормальной скорости.

      В свою очередь, диспетчеры решили задержать два рейса, которые готовились к посадке, чтобы освободить полосу. Однако борт не успел и не смог вернуться.

      Интересно, что у самолетов Boeing 737 MAX 8, которые потерпели крушение в Эфиопии и Индонезии, горизонтальные стабилизаторы были отклонены на нетипичный угол, пишут иностранные СМИ. Изучение обломков обоих самолетов позволяет сделать предварительный вывод о том, что обе трагедии могли произойти при одинаковой причины.

      К слову, бортовые самописцы лайнера направили во Францию 14 марта. С просьбой о расшифровке записей приборов власти Эфиопии обратилась в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции.

      Что не так с Boeing 737 MAX?​
      10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибло 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.

      Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. 29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибло 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир. Причину катастрофы подозревают в неправильной настройке датчика угла, который передавал на бортовой компьютер ложную информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта.

      Официальную причину авикатастрофы в Эфиопии еще не назвали. Но эксперты указывают на сходство аварий в Индонезии и Эфиопии из-за неисправности автоматики.

      Смотрите видео: Почему разбился "Боинг" в Эфиопии​

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      Теги: Жертвы Транспорт Катастрофа Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии авиация
      Источник: 24 Канал
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