Авиакатастрофа Boeing 737 Max в Эфиопии: эксперты расшифровали данные из "черных ящиков"

Эксперты французского Бюро по расследованию авиакатастроф вытащили данные с бортовых самописцев лайнера Boeing 737 Max 8, который разбился в Эфиопии, и передали их следственной группе, занимающейся расследованием катастрофы.

24 канал ранее сообщал о том, что бортовые самописцы лайнера были доставлены во Францию ​​уже в четверг, 14 марта.

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С просьбой о расшифровке записей приборов власти Эфиопии обратилась в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции после того, как немецкая федеральная служба расследования авиационных инцидентов отказалась это сделать, объяснив свое решение отсутствием необходимого технического обеспечения.

Французские эксперты добавили, что работа с регистратором полетных данных лайнера продолжится в воскресенье.

️ 03/10 accident to the #Boeing737Max @BoeingAirplanes @flyethiopian / Data from the CVR has been successfully downloaded by @BEA_Aero and transfered to the Ethiopian investigation team / communication on their behalf / @BEA_Aero did not listen to the audio files. — BEA | Bureau d'Enquêtes & d'Analyses ️ (@BEA_Aero) 16 березня 2019 р.

Что не так с Boeing 737 MAX?​10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибло 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.



Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. 29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибло 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир. Причину катастрофы подозревают в неправильной настройке датчика угла, который передавал на бортовой компьютер ложную информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта.



Официальную причину авикатастрофы в Эфиопии еще не назвали. Но эксперты указывают на сходство аварий в Индонезии и Эфиопии – из-за неисправности автоматики.

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