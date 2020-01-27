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      Российские следователи завели дело на полковника ВСУ: обвиняют в обстреле кладбища на Донбассе

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      Дмитрий Кащенко / Фото из соцсетей

      Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное производство против украинского защитника на Донбассе. Его обвиняют в том, что он якобы вел "прицельный огонь из минометов по кладбищу".

      Это кладбище находится в поселке Шахты 6/7 города Горловки. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

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      Следствием собраны доказательства, которые позволили заочно обвинить командира 58 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины полковника Дмитрия Кащенко в организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации,
      – говорится в сообщении.

      Россияне заявляют, что в результате обстрела из тяжелого вооружения, якобы примененного украинской стороной, получил ранение мирный житель.

      Кащенко в силу занимаемой должности знал, что применение такого оружия по целям, расположенным в пределах населенных пунктов, может повлечь массовую гибель гражданских лиц и масштабные разрушения объектов,
      – продолжают свою фантазию россияне.

      Более того, россияне разыскивают украинского полковника, чтобы привлечь его к ответственности.

      Что известно о Дмитрии Кащенко? Кащенко, которого россияне обвиняют в обстрелах, является подполковником Вооруженных сил Украины, имеет орден Богдана Хмельницкого 3 степени – за личное мужество и героизм во время защиты Украины.

      Интересно! Следственный комитет России регулярно отчитывается о возбуждении уголовных дел против украинских военнослужащих "по фактам обстрелов из тяжелых вооружений". Фактически же эти дела против украинских военных возбудили за отражение российской агрессии.

      Между тем, несмотря на лживые заявления россиян, на Донбассе гибнут украинские воины. Пророссийские боевики устраивают коварные и мощные обстрелы чуть ли не ежедневно. К примеру, 26 января от удара противника погибли двое украинских защитников. В общем с начала года оккупантами были убиты 13 украинцев.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Новости Украины Российская пропаганда Война на Донбассе Украина – Россия
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