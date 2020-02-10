Украина готовит 3 новых участка для разведения сил на Донбассе

Украина предлагает развести силы возле контрольного пункта въезда-выезда Гнутово, железнодорожного моста в Станице Луганской и возле населенного пункта Новоселовка Вторая, что неподалеку Авдеевки.

Об этом рассказал министр обороны Андрей Загороднюк в интервью "Радио свобода". Однако, окончательно новые участки до конца марта должна согласовать Трехсторонняя контактная группа в Минске.

Обратите внимание! Танки и гаубицы: где боевики разместили тяжелую технику на Донбассе

По его словам, они будут иметь исключительно гуманитарную составляющую, как и предыдущие три, где уже состоялось разведение. В то же время министр обороны заявил, что Украина выступает против разведения по всей линии соприкосновения. Мол, это противоречит Минским соглашениям.

"Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части", – пояснил Загороднюк.

Где уже произошло разведение сил на Донбассе?

в районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.



Разведение войск на Донбассе / Инфографика 24 канала