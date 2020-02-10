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      Украина готовит 3 новых участка для разведения сил на Донбассе

      51 Читати новину українською
      Андрей Загороднюк / censor.net.ua

      Украина предлагает развести силы возле контрольного пункта въезда-выезда Гнутово, железнодорожного моста в Станице Луганской и возле населенного пункта Новоселовка Вторая, что неподалеку Авдеевки.

      Об этом рассказал министр обороны Андрей Загороднюк в интервью "Радио свобода". Однако, окончательно новые участки до конца марта должна согласовать Трехсторонняя контактная группа в Минске.

      Обратите внимание! Танки и гаубицы: где боевики разместили тяжелую технику на Донбассе

      По его словам, они будут иметь исключительно гуманитарную составляющую, как и предыдущие три, где уже состоялось разведение. В то же время министр обороны заявил, что Украина выступает против разведения по всей линии соприкосновения. Мол, это противоречит Минским соглашениям.

      "Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части", – пояснил Загороднюк.

      Где уже произошло разведение сил на Донбассе?

      • в районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      розведення військ
      Разведение войск на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Міністерство оборони України Андрей Загороднюк Война на Донбассе Разведение войск
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