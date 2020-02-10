Загороднюк назвав ризики від розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна виступає проти розведення сил по усій лінії розмежування на Донбасі. За його словами, це лише ускладнить виконання мінських домовленостей.

Це питання дуже серйозно досліджувалося і в Міністерстві оборони, і в Генштабі, і на засіданнях РНБО та в інших силових структурах, розповів Загороднюк в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

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Головним аргументом було те, що це, по-перше, суперечить Мінським угодам. Там мовиться, що іноземні військові формування мають залишити Україну, а незаконні військові формування повинні роззброїтися та розформуватися,

– підкреслив міністр оборони.

Втім він зазначив, що коли старі домовленості замінюються новими, то останні повинні мати пріоритетну вагу та говорити про розведення.

"Тому ми фактично ускладнили б будь-які намагання реалізувати мінські угоди у цій частині. Ба більше, одне лише розведення не змінить безпекової ситуації загалом", – наголосив Андрій Загороднюк.

За його словами, додаткові 2 кілометри не змінять ситуації, якщо бойовики налаштовані напружувати конфлікт. Мовляв, це не є перепоною для снайперів чи диверсійно-розвідувальних груп.



Де вже відбулося розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу