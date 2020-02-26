Пристайко пояснил, почему боевики пошли в наступление возле Золотого

Попытка прорыва российских оккупантов 18 февраля через линию разграничения на Луганщине была попыткой сорвать переговоры относительно следующего обмена заложниками.

Провокацию направляли на срыв договоренностей, которые реализуются после нормандского саммита. Об этом заявил Вадим Пристайко журналистам, пишет "УНИАН".

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В то же время Пристайко отметил, что самая большая договоренность – массовый обмен. Работа над этим вопросом продолжается.

Это очень сложная, очень чувствительная тема, которую легко сорвать проведением какой-то операции, в результате которой гибнут люди, как это произошло (на Луганщине – 24 канал),

– сказал он.

Министр отметил, что боевики ожидали срыва этого процесса после "простой и достаточно примитивной провокации с убийством нашего солдата". Пристайко также добавил, что провокацию совершила Россия и наемники, которых она поддерживает, финансирует и обучает.

В то же время он отметил, что после попытки наступления боевиков "Украина не только с Россией коммуницировала, Украина коммуницировала повсюду".

"Я только что вернулся из Нью-Йорка, где я встретился с генеральным секретарем ООН... С большим количеством наших коллег. В любом случае мы сообщали, что произошло, почему это происходит, показываем каждый раз каждую провокацию, которая происходит", – подчеркнул он.

Глава МИД добавил, если провокации будут происходить – то сам мирный процесс под угрозой.

Бой возле Золотого: что надо знать

Пророссийские боевики пытались прорваться через линию соприкосновения утром 18 февраля. Эта атака оккупационных войск является самой масштабной с 2018 года.

Где стреляли? Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор свободный. Бой длился примерно с 5 утра и до 10:24.