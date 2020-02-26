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      Пристайко пояснил, почему боевики пошли в наступление возле Золотого

      - Читати новину українською
      Хотели сорвать обмен, – Пристайко о попытке наступления оккупантов на Луганщине / Getty images

      Попытка прорыва российских оккупантов 18 февраля через линию разграничения на Луганщине была попыткой сорвать переговоры относительно следующего обмена заложниками.

      Провокацию направляли на срыв договоренностей, которые реализуются после нормандского саммита. Об этом заявил Вадим Пристайко журналистам, пишет "УНИАН".

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      В то же время Пристайко отметил, что самая большая договоренность – массовый обмен. Работа над этим вопросом продолжается.

      Это очень сложная, очень чувствительная тема, которую легко сорвать проведением какой-то операции, в результате которой гибнут люди, как это произошло (на Луганщине – 24 канал),
      – сказал он.

      Министр отметил, что боевики ожидали срыва этого процесса после "простой и достаточно примитивной провокации с убийством нашего солдата". Пристайко также добавил, что провокацию совершила Россия и наемники, которых она поддерживает, финансирует и обучает.

      В то же время он отметил, что после попытки наступления боевиков "Украина не только с Россией коммуницировала, Украина коммуницировала повсюду".

      "Я только что вернулся из Нью-Йорка, где я встретился с генеральным секретарем ООН... С большим количеством наших коллег. В любом случае мы сообщали, что произошло, почему это происходит, показываем каждый раз каждую провокацию, которая происходит", – подчеркнул он.

      Глава МИД добавил, если провокации будут происходить – то сам мирный процесс под угрозой.

      Бой возле Золотого: что надо знать

      • Пророссийские боевики пытались прорваться через линию соприкосновения утром 18 февраля. Эта атака оккупационных войск является самой масштабной с 2018 года.

      Где стреляли? Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор свободный. Бой длился примерно с 5 утра и до 10:24.

      • Из-за обстрелов боевиков погиб 1 украинский воин – Максим Хитайлов, 3 получили ранения и 5 – ранения и травмы.
      • Оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в попытке нападения вблизи Золотого. Командование ООС официально заявило: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.
      • ​​Впоследствии глава Минобороны Украины подтвердил, что украинские военные покинули наблюдательный пункт. По словам председателя комитета по вопросам нацбезопасности Александра Завитневича, говорится о так называемом пункте "Баня". В Минобороны убеждают, что это временно.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Обмен пленными МИД Украины Вадим Пристайко Война на Донбассе Бой возле Золотого
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