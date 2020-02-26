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      Україна готує план "Б" щодо Донбасу: нові подробиці від Пристайка

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      Вадим Пристайко / Getty Images

      Президент Україна Володимир Зеленський і його команда працюють над втіленням "плану Б" щодо Донбасу. Мовиться передусім про зміни, що відрізнятимуться від мінського процесу.

      Як розповів очільник українського МЗС Вадим Пристайко, також над втіленням цієї ідеї працює команда, до якої входять не лише представники зовнішньої політики, а й представники безпеки і оборони, передає УНІАН.

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      Раніше була інформація, що на Донбасі планують побудувати стіну, якщо не вдасться реалізувати намір Зеленського за рік завершити війну. За словами Пристайка, план "Б" полягає не лише у побудові стіни висотою 6 метрів.

      Мовиться скоріше про зміни, які відрізняються від мінського процесу, і, зокрема, про миротворчу місію, якої немає у мінському процесі. Але це якась зміна, яка би нам дозволила просунутись уперед,
      – зауважив міністр.

      Пристайко додав, очевидно, розуміємо, що "мінські домовленості зупинилися у тому стані, в якому зараз є, і не дають прогресу, якого ми від них очікуємо".

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      Що відомо про так званий "план Б" щодо Донбасу

      Його в середині грудня анонсував Володимир Зеленський. За словами президента, перед цим Рада нацбезпеки та оборони під час своїх засідань затвердила 5 планів реінтеграції Донбасу та повернення територій, і план "Б" власне є одним із них. Цей план передбачає будівництво стіни на межі з тимчасово окупованими територіями. І його можуть почати втілювати в життя в разі "замороження" військового конфлікту на Донбасі.

      "Це останній план. Я поки що не хотів би його застосовувати. Ця стіна вже є, а нам слід вирішувати, як повернути людей, їх ментальність, їх розум. У нас зараз є жива стіна та гинуть люди, – наголошував президент.

      Водночас журналісти запитали Зеленського, чи будуть передбачені соцвиплати жителям Донбасу, які згідно з таким планом опиняться за стіною.

      Які можуть бути соцвиплати, якщо у нас буде стіна? Це буде зовсім інша держава. Яку, як ви розумієте, ми ніколи не визнаємо. Ми розуміємо, що якщо буде план зі стіною, нам треба буде зробити всі умови, аби українці, які перебувають на окупованих територіях, але хочуть бути з нами, повернулися. Бо за стіною буде інша місцевість, там перебуватимуть бойовики,
      – відповів він.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Вадим Пристайко Президент України Володимир Зеленський Окуповані території Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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