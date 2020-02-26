17:34
26 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нимфа Виола дарит радость ближним. Фирменная русская походка
      Вєсті Кремля
      22:15, 25 февраля
      Вести.UA: Самопожертвование сына Порошенко. Труханов не тонет
      Вєсті.UA
      19:17, 25 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Украина готовит план "Б" по Донбассу: новые подробности от Пристайко

      - Читати новину українською
      Вадим Пристайко / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский и его команда работают над воплощением "плана Б" по Донбассу. Говорится прежде всего об изменениях, которые будут отличаться от минского процесса.

      Как рассказал глава украинского МИД Вадим Пристайко, также над воплощением этой идеи работает команда, в которую входят не только представители внешней политики, но и представители безопасности и обороны, передает УНИАН.

      К теме! Пристайко в ООН предложил разместить миротворцев на границе с Россией: что об этом известно

      Ранее была информация, что на Донбассе планируют построить стену, если не удастся реализовать намерение Зеленского за год завершить войну. По словам Пристайко, план "Б" заключается не только в построении стены высотой 6 метров.

      Говорится скорее об изменениях, которые отличаются от минского процесса, и, в частности, о миротворческой миссии, которой нет в минском процессе. Но это какое-то изменение, которое бы нам позволило продвинуться вперед,
      – отметил министр.

      Пристайко добавил, очевидно, понимаем, что "минские договоренности остановились в том состоянии, в котором сейчас есть, и не дают прогресса, которого мы от них ожидаем".

      Советуем ознакомиться! Минские договоренности: что это и почему документ требует изменений

      Что известно о так называемом "плане Б" по Донбассу

      Его в середине декабря анонсировал Владимир Зеленский. По словам президента, перед этим Совет нацбезопасности и обороны во время своих заседаний утвердил 5 планов реинтеграции Донбасса и возвращение территорий, и план "Б" собственно является одним из них. Этот план предусматривает строительство стены на границе с временно оккупированными территориями. И его могут начать воплощать в жизнь в случае "заморозки" военного конфликта на Донбассе.

      "Это последний план. Я пока не хотел бы его применять. Эта стена уже есть, а нам нужно решать, как вернуть людей, их ментальность, их разум. У нас сейчас есть живая стена и гибнут люди, – подчеркивал президент.

      В то же время журналисты спросили Зеленского, будут ли предусмотрены соцвыплаты жителям Донбасса, которые согласно такому плану окажутся за стеной.

      Какие могут быть соцвыплаты, если у нас будет стена? Это будет совсем другое государство. Которое, как вы понимаете, мы никогда не признаем. Мы понимаем, что если будет план со стеной, нам надо будет сделать все условия, чтобы украинцы, которые находятся на оккупированных территориях, но хотят быть с нами, вернулись. Потому что за стеной будет другая местность, там будут находиться боевики,
      – ответил он.

       

      Коронавирус в Италии: 12 человек умерли, заражены четыре ребенка
      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Вадим Пристайко Президент Украины Владимир Зеленский Оккупированные территории Война на Донбассе Новости политики Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Европа и коронавирус: почему вспышка началось в Италии?
      Борис Немировський
      сегодня , 16:30 Популярный среди террористов: чем опасен российский Telegram
      Віталій Дейнега
      сегодня , 12:30 5 самых распространенных ошибок в интерьере украинских квартир: фото
      Ростислав Струтинський
      25 февраля , 15:52 Лучшие дилеры по продажам электрокаминов Dimplex посетили масштабный завод в Ирландии
      Соня Волошин
      сегодня , 16:00 Российские спецслужбы скрывают смерть своих наемников-"вагнеровцов" в Сирии: детали
      Михайло Макарук
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук