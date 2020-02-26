Украина готовит план "Б" по Донбассу: новые подробности от Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда работают над воплощением "плана Б" по Донбассу. Говорится прежде всего об изменениях, которые будут отличаться от минского процесса.

Как рассказал глава украинского МИД Вадим Пристайко, также над воплощением этой идеи работает команда, в которую входят не только представители внешней политики, но и представители безопасности и обороны, передает УНИАН.

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Ранее была информация, что на Донбассе планируют построить стену, если не удастся реализовать намерение Зеленского за год завершить войну. По словам Пристайко, план "Б" заключается не только в построении стены высотой 6 метров.

Говорится скорее об изменениях, которые отличаются от минского процесса, и, в частности, о миротворческой миссии, которой нет в минском процессе. Но это какое-то изменение, которое бы нам позволило продвинуться вперед,

– отметил министр.

Пристайко добавил, очевидно, понимаем, что "минские договоренности остановились в том состоянии, в котором сейчас есть, и не дают прогресса, которого мы от них ожидаем".

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Что известно о так называемом "плане Б" по Донбассу

Его в середине декабря анонсировал Владимир Зеленский. По словам президента, перед этим Совет нацбезопасности и обороны во время своих заседаний утвердил 5 планов реинтеграции Донбасса и возвращение территорий, и план "Б" собственно является одним из них. Этот план предусматривает строительство стены на границе с временно оккупированными территориями. И его могут начать воплощать в жизнь в случае "заморозки" военного конфликта на Донбассе.

"Это последний план. Я пока не хотел бы его применять. Эта стена уже есть, а нам нужно решать, как вернуть людей, их ментальность, их разум. У нас сейчас есть живая стена и гибнут люди, – подчеркивал президент.

В то же время журналисты спросили Зеленского, будут ли предусмотрены соцвыплаты жителям Донбасса, которые согласно такому плану окажутся за стеной.

Какие могут быть соцвыплаты, если у нас будет стена? Это будет совсем другое государство. Которое, как вы понимаете, мы никогда не признаем. Мы понимаем, что если будет план со стеной, нам надо будет сделать все условия, чтобы украинцы, которые находятся на оккупированных территориях, но хотят быть с нами, вернулись. Потому что за стеной будет другая местность, там будут находиться боевики,

– ответил он.