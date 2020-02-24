Минские соглашения: что это и почему документ нуждается в изменениях

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что Украина работает над новой редакцией минских соглашений. Он объяснил это тем, что нынешняя версия "себя исчерпала". Рассказываем все, что нужно знать о минских соглашениях и какие возможны этому альтернативы.

Что такое минские соглашения?

Это – обобщающий термин для обозначения трех совместных документов сторон участников урегулирования ситуации на Донбассе в нормандском формате:

Минский протокол;

Меморандум о выполнении положений Протокола;

Комплекс мер по выполнению Минского протокола.

Хотя минские соглашения и разделяют на "первые" и "вторые", официально существует только Протокол, содержащий ряд договоренностей, и Комплекс мер по их выполнению.

Минские соглашения являются прежде всего политическими, а не юридически обязательными документами. Они не ратифицированы Верховной Радой Украины как международно-правовые договоры.

Что предусматривают минские соглашения?

Минский протокол ("Первые минские соглашение") был достигнут на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. Заключен участниками Трехсторонней контактной группы: послом Хайди Тальявини (ОБСЕ), вторым Президентом Украины Леонидом Кучмой, послом РФ в Украине Михаилом Зурабовым. Также под документом стоят подписи Александра Захарченко (тогдашний глава так называемой "ДНР") и Игоря Плотницкого ("ЛНР").

Меморандум о выполнении положений Протокола был подписан участниками контактной группы в Минске 19 сентября 2014 года. Там говорилось, в частности, о прекращении огня, установлении 30-километровой зоны безопасности и отводе тяжелого вооружения обеими сторонами.

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11-12 февраля в 2015 года был согласован Комплекс мер по выполнению Минского протокола. Соглашение также подписано контактной группой, состоящей из представителей России, Украины и ОРДЛО с целью деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе. Это так называемый "Минск-2".

Комплекс мер включает 13 пунктов. Он предусматривает "немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение", отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности, а также мониторинг ОБСЕ режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений (полный текст)

Некоторые поправки к минским соглашениям уже были внесены. Например, разведение сил и "формула Штайнмайера", которую 1 октября 2019 года подписали члены ТКГ в Минске.

Какая реальная польза от соглашений?

Соглашение на время заморозило реальные военные действия и широкомасштабное наступление российских войск. И, что главное, дало возможность для Вооруженных сил Украины пройти период адаптации, а затем и наращивания своих военных возможностей.

По словам экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, это единственная, однако очень большая ценность минских соглашений.

Все остальное из того, что там написано, не было, нет и не будет выполнено. Нет политической воли у руководства РФ что-то менять. Почему? Потому что Россия не для того начинала свою агрессию, чтобы ее заканчивать. Ее цель – держать Украину в постоянном напряжении, обескровливать ее и таким образом мешать нормальному развитию и самой страны, и ее движения в Евросоюз и НАТО,

– пояснил эксперт в комментарии 24 каналу.

Бывший специальный представитель США на переговорах по Украине Курт Волкер в свою очередь отмечал, что РФ регулярно нарушает Минские соглашения. Ведь, согласно тексту, огонь должен был прекратится 14 февраля 2015 года. Однако уже через неделю Россия и подконтрольные ей силы захватили Дебальцево.

Еще одним частичным достижением Минского процесса можно считать обмены пленными и заложниками между Украиной и Россией.

Нужно ли искать альтернативу?

В этом нет смысла. Нужно менять не формат, а само содержание соглашений. Пока оно не изменится, форма не будет иметь значения.

Смысл заключается в том, что или Украина и страны Запада заставляют РФ отступить, или шансов на урегулирование нет. И этот смысл мы должны вместе с западными партнерами определить. А потом действовать скомбинированно. Как Россия, так и Запад должны четко и ясно понять: или мы реально давим и требуем результатов, или нам не надо об этом говорить,

– отмечал Владимир Огрызко.

По его словам, действенным принуждением для выполнения Россией соглашений могут быть санкции. Однако они должны быть такими, чтобы агрессору "стало больно". Только тогда он будет реагировать соответствующим образом. Если же санкции не сильно влияют на представителей РФ, тогда хватит рассчитывать на какие-то результаты или искать новые форматы.

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Пока эти договоренности сохраняют статус-кво. Для многих на Западе это и нужно – заморозить то, что есть, чтобы не стреляли.



Новую редакцию минских соглашений могут обнародовать уже в марте / пресс-служба ОП

Также стоит вспомнить пример Приднестровья, где уже 29 лет Европейский союз, США, ОБСЕ и т.д. пытаются решить конфликт. Процесс якобы идет, но результата нет. Сейчас такой сценарий – вполне реальный и для Донбасса.

Мы не должны на это соглашаться. Вопрос надо ставить так: что можно сделать для того, чтобы России стало больно? А не разговоры о том, что ключ от решения проблемы лежит в Москве. Тогда вы отдаете РФ инициативу и ждете, пока на нее "сойдет просветление". Не сойдет оно никогда, это же очевидно,

– заключает Владимир Огрызко.

Вопрос лишь в том, когда Запад наконец сможет сделать эти санкции болезненными для страны-агрессора. Если и в дальнейшем действовать таким образом, то урегулирование конфликта ближе не будет, а Донбасс будет иметь все шансы стать вторым Приднестровьем.



Минские соглашения регулярно нарушаются со стороны РФ / Kremlin.ru

Какие изменения хотят внести сейчас?

Еще в декабре 2019 года о подготовке изменений в минские соглашения сообщил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников. Главная цель – "чтобы они действительно работали". Тогда речь шла о подготовке изменений к следующей встрече лидеров стран "нормандской четверки", которая запланирована на март 2020 года

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко неоднократно заявлял, что минские соглашения требуют корректив, поскольку исчерпали себя. 20 февраля, перед обсуждением ситуации на востоке Украины на Генассамблее ООН, он уточнил: Украина работает над разработкой изменений, несмотря на то, что Россия выступает против этого. Более того – украинская сторона сейчас "работает над тем, чтобы заставить всех участников согласиться с тем, что минские соглашения исчерпали себя и требуют изменений".

По словам главы МИД, новый документ будет проще выполнить и достичь результатов. Однако, что именно изменится – пока не известно.