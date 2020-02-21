Украина работает над новой редакцией минских соглашений, – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что минские соглашения себя исчерпали. Поэтому на фоне длительной войны на Донбассе необходимо внести в них изменения.

Как подчеркнул Пристайко в комментарии "Голос Америки", война продолжается, и Украина не может позволить, чтобы Россия, которая начала ее легко отошла от нее.

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"Мы хотим, чтобы все члены ООН напомнили своим правительствам, война все еще не закончилась, а Украина нуждается в помощи и поддержке", – отметил министр.

По его словам, некоторые пункты минских договоренностей реализовывать невозможно. Он заявил, что со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов. Пристайко подчеркнул, что Украина работает над новой редакцией минских договоренностей. Правда, Россия публично выступает против внесения в них изменений. Он отметил, что эти договоренности следовало выполнить еще 2015 году.

Сейчас – 20-й год. А мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно. Украинская сторона сейчас работает, чтобы заставить всех участников согласиться с тем, что "минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен",

– заявил глава украинского МИД.

Чиновник добавил, что некоторые изменения в минские соглашения уже внесли, в частности, относительно формулы Штайнмайера и разведения сил". Россия против этого не возражала.

Единственным частичным достижением минского процесса министр иностранных дел назвал обмены пленными между Украиной и Россией. Он напомнил, что сейчас идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия отпустит не менее 200 человек. Это должно стать завершением процесса обмена по принципу "всех на всех".

При президентстве Владимира Зеленского Украина провела два больших обмена пленными. Первый состоялся 7 сентября по схеме "35 на 35": в Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которых Кремль захватил на входе в Керченский пролив, и 11 политзаключенных. Следующий прошел 29 декабря: вернулись 76 украинцев, среди которых – 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.

Ранее на пересмотр минских соглашений настаивал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников. По его словам, этот пересмотр касается контроля над границей и проведения выборов на Донбассе.

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Что такое минские соглашения?Это документ, который согласовали на саммите в Минске 11 – 12 февраля 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Документ содержит 13 пунктов, а его цель – деэскалация вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Кроме того, минские договоренности предусматривают:

– немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение;

– отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности;

– мониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня;

– отвод тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.