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      Пристайко призвал мир выделить гуманитарную помощь Украине

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      Пристайко призвал мир выделить 158 миллионов долларов гуманитарной помощи Украине / slovoidilo.ua

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к международному сообществу с просьбой выделить Украине 158 миллионов долларов на гуманитарную помощь. В ней нуждаются украинцы, пострадавшие от конфликта на Донбассе.

      С таким обращением министр иностранных дел Вадим Пристайко обратился к мировому сообществу на заседании Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

      Читайте также: Венгрия пожаловалась на Украину в ООН: Ущемляют права венгров на самобытность и язык

      По его словам, к началу 2020 года ООН разработала план гуманитарного реагирования Украины на текущий год.

      В нем предусмотрена необходимость в 158 миллионах долларов для оказания помощи народу Украины. Призываю международное сообщество сделать вклад в эти начинания,
      – отметил министр.

      Обратите внимание! Ранее о том, что Украина в 2020 году нуждается в 158 миллионах долларов для оказания помощи населению на Донбассе заявляла заместитель генсекретаря ООН Розмари Дикарло. В целом потребность в помощи есть у 3,4 миллионов человек на востоке Украины.

      Дебаты "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в рамках Генассамблеи ООН: смотрите видео

      Что известно о спецзаседании Генассамблеи ООН? В рамках Генассамблеи ООН по инициативе Украины проходят дебаты "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Участие в дискуссии принимает, в частности, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Всего запланировано не менее 30 спикеров.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины МИД Украины Вадим Пристайко ООН Генассамблея ООН Война на Донбассе Новости политики Деньги
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