Пристайко призвал мир выделить гуманитарную помощь Украине

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к международному сообществу с просьбой выделить Украине 158 миллионов долларов на гуманитарную помощь. В ней нуждаются украинцы, пострадавшие от конфликта на Донбассе.

С таким обращением министр иностранных дел Вадим Пристайко обратился к мировому сообществу на заседании Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

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По его словам, к началу 2020 года ООН разработала план гуманитарного реагирования Украины на текущий год.

В нем предусмотрена необходимость в 158 миллионах долларов для оказания помощи народу Украины. Призываю международное сообщество сделать вклад в эти начинания,

– отметил министр.

Обратите внимание! Ранее о том, что Украина в 2020 году нуждается в 158 миллионах долларов для оказания помощи населению на Донбассе заявляла заместитель генсекретаря ООН Розмари Дикарло. В целом потребность в помощи есть у 3,4 миллионов человек на востоке Украины.

Дебаты "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в рамках Генассамблеи ООН: смотрите видео

Что известно о спецзаседании Генассамблеи ООН? В рамках Генассамблеи ООН по инициативе Украины проходят дебаты "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Участие в дискуссии принимает, в частности, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Всего запланировано не менее 30 спикеров.