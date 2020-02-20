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      Пристайко закликав світ виділити гуманітарну допомогу Україні

      -
      Пристайко закликав світ виділити 158 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Україні / slovoidilo.ua

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко звернувся до міжнародної спільноти з проханням виділити Україні 158 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу. Її потребують українці, які постраждали від конфлікту на Донбасі.

      З таким зверненням міністр закордонних справ Вадим Пристайко звернувся до світової спільноти на засіданні Генасамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

      Читайте також: Угорщина поскаржилась на Україну в ООН: Утискають права угорців на самобутність і мову

      За його словами, на початку 2020 року ООН розробила план гуманітарного реагування України на поточний рік.

      У ньому передбачена необхідність у 158 мільйонах доларів для надання допомоги народу України. Закликаю міжнародну спільноту зробити внесок у ці починання,
      – зазначив міністр.

      Зверніть увагу! Раніше про те, що Україна у 2020 році потребує 158 мільйонів доларів для надання допомоги населенню на Донбасі заявляла заступниця генсекретаря ООН Розмарі Дікарло. Загалом потреба у допомозі є в 3,4 мільйона людей на сході України.

      Дебати "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" у межах Генасамблеї ООН: дивіться відео

      Що відомо про спецзасідання Генасамблеї ООН? У межах Генасамблеї ООН з ініціативи України відбуваються дебати "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Участь у дискусії бере, зокрема, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Загалом заплановано щонайменше 30 спікерів.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Війна на Донбасі Вадим Пристайко МЗС України Генасамблея ООН ООН Новини політики
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