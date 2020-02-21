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      Україна працює над новою редакцією мінських угод, – Пристайко

      -
      Вадим Пристайко / Пресслужба Кабінету Міністрів

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко зауважив, що мінські угоди себе вичерпали. Тому на тлі тривалої війни на Донбасі необхідно внести до них зміни.

      Як підкреслив Пристайко у коментарі "Голос Америки", війна триває, і Україна не може дозволити, щоб Росія, яка почала її, легко відійшла від неї.

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      "Ми хочемо, щоб всі члени ООН нагадали своїм урядам, що війна все ще не закінчилася, а Україна потребує допомоги і підтримки", – зазначив міністр.

      За його словами, деякі пункти мінських домовленостей реалізовувати неможливо. Він заявив, що з часом буде розроблено новий документ, який буде простіше виконати та досягти результатів. Пристайко підкреслив, що Україна працює над новою редакцією мінських домовленостей. Щоправда, Росія публічно виступає проти внесення в них змін. Він наголосив, що ці домовленості слід було виконати ще 2015 році.

      Зараз – 20-й рік. А ми все ще не досягли миру. Тому ми вважаємо, що цей документ не просто можна, а потрібно змінювати, адже деякі його пункти реалізувати неможливо. Українська сторона зараз працює, щоб змусити всіх учасників погодитися з тим, що "мінські домовленості вичерпали себе та вимагають змін",
      – заявив очільник українського МЗС.

      Посадовець додав, що деякі зміни до мінських угод вже внесли, зокрема, щодо формули Штайнмайера та розведення сил". Росія проти цього не заперечувала.

      Єдиним частковим досягненням мінського процесу міністр закордонних справ назвав обміни полоненими між Україною та Росією. Він нагадав, що зараз триває підготовка до нового обміну, в межах якого Росія відпустить щонайменше 200 осіб. Це має стати завершенням процесу обміну за принципом "всіх на всіх".

      За президенства Володимира Зеленського Україна провела два великі обміни полоненими. Перший відбувся 7 вересня за схемою "35 на 35": в Україну повернулися 24 військовополонені моряки, яких Кремль захопив на вході до Керченської протоки, та 11 політв'язнів. Наступний пройшов 29 грудняповернулися 76 українців, серед яких – 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.

      Раніше на перегляді мінських угод наголошував представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Олексій Резніков. За його словами, це перегляд стосується контролю над кордоном і проведення виборів на Донбасі.

      До теми! Україна хоче змінити мінські угоди: чи піде на цей крок Росія

      Що таке мінські угоди? Це документ, який узгодили на саміті в Мінську 11 – 12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Документ містить 13 пунктів, а його мета – деескалація збройного конфлікту на Сході України.
      Крім того, мінські домовленості передбачають:
      – негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання;
      – відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки;
      – моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню;
      – відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Мінські домовленості МЗС України Вадим Пристайко Новини політики
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