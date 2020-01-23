Мінські угоди необхідно переглянути: за яких умов Україна готова виконувати їх пункти
Позиція української сторони щодо мінських угод залишається незмінною. Документ слід переглянути у частині контролю над кордоном і проведення виборів на Донбасі.
Це проголосив ще президент Зеленський під час саміту "нормандської четвірки" і від своїх слів він не відступає. Про це розповів представник України в ТКГ Олексій Резніков у коментарі "Новому времени".
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Неможливо провести вибори, якщо український кордон з Росією не контролюється українськими військовими. Про це свідчить міжнародний досвід. Українська делегація наполягатиме, що як мінімум у цій частині Мінські угоди підпадають під перегляд і оновлення,
– наголосив він.
Окрім того, Резніков наголосив: пункти мінських угод Україна готова виконувати лише у певному порядку.
Послідовність, з якою Україна готова виконувати мінські домовленості:
- Роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі;
- Встановлення режиму повної тиші;
- Виведення всіх незаконних збройних формувань з території України;
- Встановлення українського контролю над східним кордоном;
- Проведення виборів.
До слова, у Мінську 16 січня вже відбулося перше у 2020 році засідання ТКГ. Під час нього сторони навіть досягнули деяких домовленостей. Зокрема, обговорили наступний етап обміну полоненими, домовилися про розведення сил на наступних додаткових 3 ділянках Донбасу, обговорили ймовірність проведення місцевих виборів у регіоні.
Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу
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