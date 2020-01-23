Мінські угоди необхідно переглянути: за яких умов Україна готова виконувати їх пункти

Позиція української сторони щодо мінських угод залишається незмінною. Документ слід переглянути у частині контролю над кордоном і проведення виборів на Донбасі.

Це проголосив ще президент Зеленський під час саміту "нормандської четвірки" і від своїх слів він не відступає. Про це розповів представник України в ТКГ Олексій Резніков у коментарі "Новому времени".

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Неможливо провести вибори, якщо український кордон з Росією не контролюється українськими військовими. Про це свідчить міжнародний досвід. Українська делегація наполягатиме, що як мінімум у цій частині Мінські угоди підпадають під перегляд і оновлення,

– наголосив він.

Окрім того, Резніков наголосив: пункти мінських угод Україна готова виконувати лише у певному порядку.

Послідовність, з якою Україна готова виконувати мінські домовленості:

Роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі; Встановлення режиму повної тиші; Виведення всіх незаконних збройних формувань з території України; Встановлення українського контролю над східним кордоном; Проведення виборів.

До слова, у Мінську 16 січня вже відбулося перше у 2020 році засідання ТКГ. Під час нього сторони навіть досягнули деяких домовленостей. Зокрема, обговорили наступний етап обміну полоненими, домовилися про розведення сил на наступних додаткових 3 ділянках Донбасу, обговорили ймовірність проведення місцевих виборів у регіоні.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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