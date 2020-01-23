13:03
23 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 22 січня
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, 22 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Мінські угоди необхідно переглянути: за яких умов Україна готова виконувати їх пункти

      818 Читать новость на русском
      Олексій Резніков / пресслужба КМДА

      Позиція української сторони щодо мінських угод залишається незмінною. Документ слід переглянути у частині контролю над кордоном і проведення виборів на Донбасі.

      Це проголосив ще президент Зеленський під час саміту "нормандської четвірки" і від своїх слів він не відступає. Про це розповів представник України в ТКГ Олексій Резніков у коментарі "Новому времени".

      Зверніть увагу: Мінські домовленості не містять згадок про автономію Донбасу, – Сайдік

      Неможливо провести вибори, якщо український кордон з Росією не контролюється українськими військовими. Про це свідчить міжнародний досвід. Українська делегація наполягатиме, що як мінімум у цій частині Мінські угоди підпадають під перегляд і оновлення,
      – наголосив він.

      Окрім того, Резніков наголосив: пункти мінських угод Україна готова виконувати лише у певному порядку.

      Послідовність, з якою Україна готова виконувати мінські домовленості:

      1. Роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі;
      2. Встановлення режиму повної тиші;
      3. Виведення всіх незаконних збройних формувань з території України;
      4. Встановлення українського контролю над східним кордоном;
      5. Проведення виборів.

      До слова, у Мінську 16 січня вже відбулося перше у 2020 році засідання ТКГ. Під час нього сторони навіть досягнули деяких домовленостей. Зокрема, обговорили наступний етап обміну полоненими, домовилися про розведення сил на наступних додаткових 3 ділянках Донбасу, обговорили ймовірність проведення місцевих виборів у регіоні.


      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

      Важливо: Пристайко прокоментував ситуацію з ділянками для розведення

      Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом
      сьогодні
      6252
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Мінські домовленості Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:10 Все идет по плану: Украина вернулась на рынок еврооблигаций
      Блоги 120
      сьогодні , 11:30 Импичмент Трампа: что свидетель Болтон может рассказать об Украине
      Іван Яковина 257
      3 січня , 10:00 Як не захворіти на ГРВІ та грип в сезон застуд, якщо хворіти ніколи
      Олександр Бевза 8510
      22 січня , 08:30 Опіки на шкірі: як лікувати та поширені помилки
      940
      сьогодні , 10:45 Політичні ігри: навіщо Росія розсекретила документи Другої світової саме зараз
      Богдан Мірошниченко 2071
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук