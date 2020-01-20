Пристайко прокоментував ситуацію з ділянками для розведення
Три нові ділянки для наступного етапу розведення сил на Донбасі будуть визначати вже найближчим часом. Наразі з’явились пропозиції щодо 9 ділянок.
Усі варіанти раніше опрацював Генштаб, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час брифінгу.
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Водночас міністр не озвучив назви пропонованих населених пунктів, аби "не зривати і не ускладнювати переговорний процес".
Я б зараз не хотів називати населені пункти, тільки тому що до наших трьох пропозицій з'явилися три пропозиції з кожної сторони – Луганська і Донецька. Зараз на столі в Мінську фактично є дев'ять ділянок,
– зазначив він.
Пристайко додав, що їхні назви з’являться вже найближчим часом.
Водночас на переговорах у Мінську тристороння контактна група остаточно домовилася про розведення сил на ділянці біля пункту пропуску "Гнутове".
Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:
- у районі Станиці Луганської;
- у районі Золотого;
- у районі Петрівського.