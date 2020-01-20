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      Пристайко прокоментував ситуацію з ділянками для розведення

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      Ділянки для розведення на Донбасі визначать найближчим часом, – Пристайко / Getty images

      Три нові ділянки для наступного етапу розведення сил на Донбасі будуть визначати вже найближчим часом. Наразі з’явились пропозиції щодо 9 ділянок.

      Усі варіанти раніше опрацював Генштаб, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час брифінгу.

      Цікаво: Що ховають бойовики поблизу ділянок розведення – дані спостерігачів

      Водночас міністр не озвучив назви пропонованих населених пунктів, аби "не зривати і не ускладнювати переговорний процес".

      Я б зараз не хотів називати населені пункти, тільки тому що до наших трьох пропозицій з'явилися три пропозиції з кожної сторони – Луганська і Донецька. Зараз на столі в Мінську фактично є дев'ять ділянок,
      – зазначив він.

      Пристайко додав, що їхні назви з’являться вже найближчим часом.

      Водночас на переговорах у Мінську тристороння контактна група остаточно домовилася про розведення сил на ділянці біля пункту пропуску "Гнутове". 

      Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:

      • у районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      Донбас, карта, розведення сил
      Карта розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Вадим Пристайко Війна на Донбасі МЗС України Мінські домовленості Розведення військ
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