Пристайко прокоментував ситуацію з ділянками для розведення

Три нові ділянки для наступного етапу розведення сил на Донбасі будуть визначати вже найближчим часом. Наразі з’явились пропозиції щодо 9 ділянок.

Усі варіанти раніше опрацював Генштаб, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час брифінгу.

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Водночас міністр не озвучив назви пропонованих населених пунктів, аби "не зривати і не ускладнювати переговорний процес".

Я б зараз не хотів називати населені пункти, тільки тому що до наших трьох пропозицій з'явилися три пропозиції з кожної сторони – Луганська і Донецька. Зараз на столі в Мінську фактично є дев'ять ділянок,

– зазначив він.

Пристайко додав, що їхні назви з’являться вже найближчим часом.

Водночас на переговорах у Мінську тристороння контактна група остаточно домовилася про розведення сил на ділянці біля пункту пропуску "Гнутове".

Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:

у районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.



Карта розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу