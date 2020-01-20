Пристайко прокомментировал ситуацию с участками для разведения

Три новые участка для слудующего этапа разведения сил на Донбассе определят в ближайшее время. Сейчас появились предложения по 9 участкам.

Все варианты ранее разработал Генштаб, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге.

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В то же время министр не озвучил названия предлагаемых населенных пунктов, чтобы "не срывать и не усложнять переговорный процесс".

Я бы сейчас не хотел называть населенные пункты, только потому что до наших трех предложений появились по три предложения с каждой стороны – Луганска и Донецка. Сейчас на столе в Минске фактически есть девять участков,

– отметил он.

Пристайко добавил, что их названия появятся в ближайшее время.

Вместе с тем на переговорах в Минске трехсторонняя контактная группа окончательно договорилась о разведении сил на участке возле пункта пропуска "Гнутово".

Где уже произошло разведение сил на Донбассе:

в районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.



Карта разведения сил на Донбассе / Инфографика 24 канала