Пристайко прокомментировал ситуацию с участками для разведения
Три новые участка для слудующего этапа разведения сил на Донбассе определят в ближайшее время. Сейчас появились предложения по 9 участкам.
Все варианты ранее разработал Генштаб, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге.
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В то же время министр не озвучил названия предлагаемых населенных пунктов, чтобы "не срывать и не усложнять переговорный процесс".
Я бы сейчас не хотел называть населенные пункты, только потому что до наших трех предложений появились по три предложения с каждой стороны – Луганска и Донецка. Сейчас на столе в Минске фактически есть девять участков,
– отметил он.
Пристайко добавил, что их названия появятся в ближайшее время.
Вместе с тем на переговорах в Минске трехсторонняя контактная группа окончательно договорилась о разведении сил на участке возле пункта пропуска "Гнутово".
Где уже произошло разведение сил на Донбассе:
- в районе Станицы Луганской;
- в районе Золотого;
- в районе Петровского.