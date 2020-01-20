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      Пристайко прокомментировал ситуацию с участками для разведения

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      Участки для разведения на Донбассе определят в ближайшее время, – Пристайко / Getty images

      Три новые участка для слудующего этапа разведения сил на Донбассе определят в ближайшее время. Сейчас появились предложения по 9 участкам.

      Все варианты ранее разработал Генштаб, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге.

      Интересно: Что прячут боевики вблизи участков разведения – данные наблюдателей

      В то же время министр не озвучил названия предлагаемых населенных пунктов, чтобы "не срывать и не усложнять переговорный процесс".

      Я бы сейчас не хотел называть населенные пункты, только потому что до наших трех предложений появились по три предложения с каждой стороны – Луганска и Донецка. Сейчас на столе в Минске фактически есть девять участков,
      – отметил он.

      Пристайко добавил, что их названия появятся в ближайшее время.

      Вместе с тем на переговорах в Минске трехсторонняя контактная группа окончательно договорилась о разведении сил на участке возле пункта пропуска "Гнутово".

      Где уже произошло разведение сил на Донбассе:

      • в районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      Донбас, карта, розведення сил
      Карта разведения сил на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко Война на Донбассе МИД Украины Минские договоренности Разведение войск
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