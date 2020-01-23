Минские соглашения нужно пересмотреть: при каких условиях Украина готова выполнять их пункты

Позиция украинской стороны относительно Минских соглашений остается неизменной. Документ следует пересмотреть в части контроля над границей и проведения выборов на Донбассе.

Это провозгласил еще президент Зеленский во время саммита "нормандской четверки", и от00000 своих слов он не отступает. Об этом рассказал представитель Украины в ВКГ Алексей Резников в комментарии "Новому времени".

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Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными. Об этом свидетельствует международный опыт. Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление,

– подчеркнул он.

Кроме того, Резников отметил: пункты минских соглашений Украина готова выполнять только в определенном порядке.

Последовательность, с которой Украина готова выполнять минские договоренности:

Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;

Установление режима полной тишины;

Вывод всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины;

Установление украинского контроля над восточной границей;

Проведение выборов.

К слову, в Минске 16 января уже состоялось первое в 2020 году заседание ВКГ. Во время него стороны даже достигли некоторых договоренностей. В частности, обсудили следующий этап обмена пленными, договорились о разведении сил на следующих дополнительных 3 участках Донбасса, обсудили вероятность проведения местных выборов в регионе.



Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала

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