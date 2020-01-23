12:51
23 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Унитазные российские шпионы. Кадыров "врывается" в правоохранительную систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:08, 22 января
      Вести.UA: Кива "отгреб" по полной. Нашествие волков в украинских судах
      Вєсті.UA
      21:00, 22 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Минские соглашения нужно пересмотреть: при каких условиях Украина готова выполнять их пункты

      24 Читати новину українською
      Алексей Резников / Пресс-служба КГГА

      Позиция украинской стороны относительно Минских соглашений остается неизменной. Документ следует пересмотреть в части контроля над границей и проведения выборов на Донбассе.

      Это провозгласил еще президент Зеленский во время саммита "нормандской четверки", и от00000 своих слов он не отступает. Об этом рассказал представитель Украины в ВКГ Алексей Резников в комментарии "Новому времени".

      Обратите внимание: Минские договоренности не содержат упоминаний об автономии Донбасса, – Сайдик

      Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными. Об этом свидетельствует международный опыт. Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление,
      – подчеркнул он.

      Кроме того, Резников отметил: пункты минских соглашений Украина готова выполнять только в определенном порядке.

      Последовательность, с которой Украина готова выполнять минские договоренности:

      • Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;
      • Установление режима полной тишины;
      • Вывод всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины;
      • Установление украинского контроля над восточной границей;
      • Проведение выборов.

      К слову, в Минске 16 января уже состоялось первое в 2020 году заседание ВКГ. Во время него стороны даже достигли некоторых договоренностей. В частности, обсудили следующий этап обмена пленными, договорились о разведении сил на следующих дополнительных 3 участках Донбасса, обсудили вероятность проведения местных выборов в регионе.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала

      Важно: Пристайко прокомментировал ситуацию с участками для разведения

      Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике
      сегодня
      67106
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Минские договоренности
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:11 Все идет по плану: Украина вернулась на рынок еврооблигаций
      Сергій Фурса 31
      сегодня , 11:30 Импичмент Трампа: что свидетель Болтон может рассказать об Украине
      Іван Яковина 92
      3 января , 10:00 Как не заболеть ОРВИ и гриппом в сезон простуд, если болеть некогда
      Олександр Бевза 468
      22 января , 08:30 Ожоги на коже: как лечить и распространенные ошибки
      152
      сегодня , 10:45 Политические игры: зачем Россия рассекретила документы Второй мировой именно сейчас
      Богдан Мірошниченко 450
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук