Это подрывает минские соглашения: реакция НАТО на атаку боевиков возле Золотого
В НАТО заявили про обеспокоенность атакой пророссийских боевиков 18 февраля вблизи Золотого на Донбассе. В Альянсе заявили, что этот инцидент подрывает минские соглашения.
"Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины сегодня (18 февраля) утром. Это подрывает минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта", – заявила пресс-екретарь НАТО Оана Лунгеску, сообщает УНН.
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Она также отметила, что НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ.
Мы, как и раньше, призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и сделать настоящие усилия по выполнению минских соглашений,
– заявила пресс-секретарь Альянса.
Что известно о бое у Золотого
- Российские оккупационные силы 18 февраля рано утром устроили масштабную атаку по позициям подразделений Объединенных сил возле места разведения сил – Золотого. Свои обстрелы оккупанты вели вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вильный. Таким образом боевики пытались прорваться через линию столкновения.
- Бой длился более 5 часов и таких масштабных боев на Донбассе не было с 2018 года.
- В результате боя погиб 1 украинский военный, еще 3 бойцов получили ранения и 2 контузии. Потери понесли и оккупанты: 4 погибших и 6 раненых.
- В ВСУ уверяют, что все украинские позиции в районе Золотого остаются под контролем украинских военных.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что бой вблизи Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Президент также собрал по этому случаю заседания СНБО.
- По факту атаки боевиков Офис генпрокурора открыл уголовное производство.
Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала