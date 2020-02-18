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      Это подрывает минские соглашения: реакция НАТО на атаку боевиков возле Золотого

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      Реакція НАТО на атаку бойовиків біля Золотого / ukranews.com

      В НАТО заявили про обеспокоенность атакой пророссийских боевиков 18 февраля вблизи Золотого на Донбассе. В Альянсе заявили, что этот инцидент подрывает минские соглашения.

      "Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины сегодня (18 февраля) утром. Это подрывает минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта", – заявила пресс-екретарь НАТО Оана Лунгеску, сообщает УНН.

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      Она также отметила, что НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ.

      Мы, как и раньше, призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и сделать настоящие усилия по выполнению минских соглашений,
      – заявила пресс-секретарь Альянса.

      Что известно о бое у Золотого

      • Российские оккупационные силы 18 февраля рано утром устроили масштабную атаку по позициям подразделений Объединенных сил возле места разведения сил – Золотого. Свои обстрелы оккупанты вели вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вильный. Таким образом боевики пытались прорваться через линию столкновения.
      • Бой длился более 5 часов и таких масштабных боев на Донбассе не было с 2018 года.
      • В результате боя погиб 1 украинский военный, еще 3 бойцов получили ранения и 2 контузии. Потери понесли и оккупанты: 4 погибших и 6 раненых.
      • В ВСУ уверяют, что все украинские позиции в районе Золотого остаются под контролем украинских военных.
      • Президент Владимир Зеленский заявил, что бой вблизи Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Президент также собрал по этому случаю заседания СНБО.
      • По факту атаки боевиков Офис генпрокурора открыл уголовное производство.

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО
      Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Бой возле Золотого Война на Донбассе Новости Украины Новости политики НАТО Украина – Россия Минские договоренности Оккупированные территории
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