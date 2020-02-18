Аваков рассказал американцам о коварном нападении боевиков под Золотым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с представителями США – заместителем госсекретаря Нейтаном Сейлзом и временной поверенной в дела Украины Кристиной Квин. Ключевой темой обсуждения стал утренний бой под Золотым, который устроили пророссийские боевики.

Нейтан Сейлз прежде всего выразил свои соболезнования из-за гибели украинского военного и обострение на линии фронта, сообщает МВС.

Важно: Это не провокация, оккупанты хотели захватить наблюдательные посты, – Хомчак

Правительство США выражает искреннее соболезнования украинскому народу в связи с атакой пророссийских сил и обострением ситуации на участке фронта, что на Луганщине. Для США остается приоритенным вопрос территориальной целостности Украины,

– заявил заместитель госсекретаря США.

Кроме того, они обсудили сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной в вопросе противостояния терроризму. В частности, были определены практические шаги по сотрудничеству в сфере противодействия терроризму, экстремизму и радикализации общества.

"Я благодарен нашим американским партнерам за решительную поддержку в борьбе с агрессией против Украины и плодотворное партнерство в продолжении реформы МВД Украины", – подчеркнул со своей стороны Арсен Аваков.

Кровавый бой под Золотым: коротко

В ночь на 18 февраля пророссийские боевики начали масштабное наступление на позиции украинских защитников под Золотым. Для этого использовали минометы, гранатометы и танк.

Впрочем защитники Украины дали достойный ответ оккупантам, и те попросили "тишины". К сожалению, в результате атаки погиб украинский военный Максим Хитайлов, еще трое бойцов получили ранения, а двое – контузии.