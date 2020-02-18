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      Аваков рассказал американцам о коварном нападении боевиков под Золотым

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      Встреча с американцами в Министерстве внутренних дел / фото: МВД

      Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с представителями США – заместителем госсекретаря Нейтаном Сейлзом и временной поверенной в дела Украины Кристиной Квин. Ключевой темой обсуждения стал утренний бой под Золотым, который устроили пророссийские боевики.

      Нейтан Сейлз прежде всего выразил свои соболезнования из-за гибели украинского военного и обострение на линии фронта, сообщает МВС.

      Важно: Это не провокация, оккупанты хотели захватить наблюдательные посты, – Хомчак

      Правительство США выражает искреннее соболезнования украинскому народу в связи с атакой пророссийских сил и обострением ситуации на участке фронта, что на Луганщине. Для США остается приоритенным вопрос территориальной целостности Украины,
      – заявил заместитель госсекретаря США.

      Кроме того, они обсудили сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной в вопросе противостояния терроризму. В частности, были определены практические шаги по сотрудничеству в сфере противодействия терроризму, экстремизму и радикализации общества.

      "Я благодарен нашим американским партнерам за решительную поддержку в борьбе с агрессией против Украины и плодотворное партнерство в продолжении реформы МВД Украины", – подчеркнул со своей стороны Арсен Аваков.

      Кровавый бой под Золотым: коротко

      В ночь на 18 февраля пророссийские боевики начали масштабное наступление на позиции украинских защитников под Золотым. Для этого использовали минометы, гранатометы и танк.

      Впрочем защитники Украины дали достойный ответ оккупантам, и те попросили "тишины". К сожалению, в результате атаки погиб украинский военный Максим Хитайлов, еще трое бойцов получили ранения, а двое – контузии.

      Бой вблизи Золотого завершился: 1 погибший, 3 раненых и 2 контуженных
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Пророссийские боевики Бой возле Золотого Арсен Аваков Министерство внутренних дел
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