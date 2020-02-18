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      Аваков розповів американцям про підступний напад бойовиків під Золотим

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      Зустріч з американцями у Міністерстві внутрішніх справ / фото: МВС

      Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч з представниками США – заступником держсекретаря Нейтаном Сейлзом та тимчасовою повіреною у справа України Крістіною Квін. Ключовою темою обговорення став ранковий бій під Золотим, який влаштували проросійські бойовики.

      Нейтан Сейлз найперше висловив свої співчуття через загибель українського військового та загострення на лінії фронту, повідомляє МВС.

      Важливо: Це не провокація, окупанти хотіли захопити спостережні пости, – Хомчак

      Уряд США висловлює щире співчуття українському народові у зв'язку із атакою проросійських сил та загостренням ситуації на ділянці фронту, що на Луганщині. Для США залишається пріоритеним питання територіальної цілісності України,
      – заявив заступник держсекретаря США.

      Крім того, вони обговорили співробітництво між Сполученими Штатами і Україною у питанні протистояння тероризму. Зокрема, було визначено практичні кроки щодо співробітництва у сфері протидії тероризму, екстремізму та радикалізації суспільства.

      "Я вдячним нашим американським партнерам за рішучу підтримку в боротьбі з агресією проти України та плідне партнерство в продовженні реформи МВС України", – підкреслив зі свого боку Арсен Аваков.

      Кривавий бій під Золотим: коротко

      У ніч проти 18 лютого проросійські бойовики розпочали масштабний наступ на позиції українських захисників під Золотим. Для цього використовували міномети, гранатомети і танк.

      Втім захисники України дали гідну відповідь окупантам, і ті попросили про "тишу". На жаль, внаслідок атаки загинув український військовий Максим Хитайлов, ще троє бійців отримали поранення, а двоє – контузії.

      Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо
      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Проросійські бойовики Бій біля Золотого Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
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